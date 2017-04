Mang thuốc cai nghiện cầm theo heroin đi bán

Ngày 13-4, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Vi Văn Quỳ (44 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Vi Văn Quỳ

Gia đình Quỳ có bảy anh em thì ba người đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Con trai thứ 2 của Quỳ đang học lớp 11 đã nghiện ma túy nặng. Quỳ vừa gắng cai nghiện cho con lại vừa đi bán ma túy.



Quỳ thường heroin từ vùng biên Việt-Lào mang xuống miền biển bán lại kiếm tiền lời.

Ngày 7-4, Ban chuyên án của Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin Quỳ sẽ tiếp tục vận chuyển heroin xuống Diễn Châu để giao dịch, nên triển khai lực lượng vây bắt.



Tang vật thu giữ một bánh heroin mà Quỳ dắt trong người.

Sau khi Quỳ xuống xe taxi trước cây xăng ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), đi bộ băng qua đường thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Quỳ chống trả quyết liệt và cho rằng bắt nhầm người đi lấy thuốc cai nghiện cho con.

Tuy nhiên các chiến sĩ đã kịp khống chế không để Quỳ chạy trốn và thu giữ tang vật trong người Quỳ là một bánh heroin (trọng lượng 357,15 gam).



Tại cơ quan công an, Quỳ khai nhận do con trai thứ hai của vợ chông Quỳ đang nghiện ma túy, nên tiện đường một công đôi việc, Quỳ vừa mang heroin đi xuống Diễn Châu bán lấy 30 triệu đồng tiền lời, vừa lấy thuốc cai nghiện ma túy về cho con trai.