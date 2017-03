Mang xác con lên xã quậy, đòi bồi thường nửa tỉ

Tin ban đầu cho hay nạn nhân là em Võ Bá Quân, học sinh lớp 8, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Người nhà đem quan tài em Quân lên xã đòi bồi thường

Ngày 16-1, Quân cùng với 3 người bạn đi chăn bò tại khu vực khai thác titan của Công ty An Trường An. Trong lúc 4 em đang ngồi lên miếng xốp bên bờ hố titan nghịch nước thì bất ngờ miếng xốp bị lật. 3 bạn kia biết bơi nên bơi được vào bờ, còn Quân thì chết đuối sau đó.

Đây là hố titan do Công ty An Trường An khai thác trước đây nhưng sau khi rút đi, công ty không chịu san lấp mặt bằng nên để lại những cái bẫy sâu trên 3 m nước…

Quá bức xúc, gia đình, bà con dòng họ của em Quân đã mang thi thể của em lên xã để đòi bòi thường. Để tránh xảy ra “chuyện nóng”, chính quyền địa phương đã thông báo và mời đại diện của Công ty An Trường An đến xã giải quyết.

Đại diện của công ty đã có mặt để giải quyết vụ việc. Được biết, phía gia đình em Quân yêu cầu Công ty An Trường An phải bồi thường 500 triệu đồng mới đưa thi thể em về mai táng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Phù Mỹ giải quyết.