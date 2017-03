Mang xe của bố vợ tương lai đi "cắm" để cá độ

Sáng 1/7, Công an phường Hoà Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay, vừa lập hồ sơ đưa ra quản lý giáo dục đối với Phạm Bá Hào (trú tổ 6, phường Hoà Khê) do hành vi đập phá tài sản trong nhà và uy hiếp mẹ ruột là bà Hồ Thị Minh Hiền.

Nguyên do của sự càn quấy này là từ… World Cup. Vì thua cá độ liên miên nên Phạm Bá Hào lâm thế túng quẫn. Mang hy vọng vớt vát lại số tiền đã thua và cũng để thoả mãn cơn nghiện cá độ, tối 27/6, Hào đã về nhà… xin tiền mẹ. Biết con đổ tiền vào cá độ bóng đá nên bà Minh Hiền nhất quyết không cho.

Tức mình, Hào liền rút mã tấu đập phá tài sản trong nhà, thậm chí uy hiếp cả mẹ mình. Không thể chịu nổi đứa con “trời đánh”, bà Minh Hiền buộc phải nhờ đến Công an phường Hoà Khê gọi Hào lên lập hồ sơ đưa ra quản lý giáo dục.

Cũng do thua cá độ bóng đá nên Nguyễn Văn Thành (trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nảy ra “chiêu” đến nhà bố vợ tương lai là ông Nguyễn Hạnh Phẩm (trú phường Hoà Thuận Tây) “mượn” chiếc xe máy. Cầm được xe trong tay, Thành phóng ngay đến… tiệm cầm đồ để lấy tiền tiếp tục nướng vào cá độ.

Nể tình gia đình thông gia tương lai, ông Phẩm cố khuyên nhủ Thành đem xe về trả. Thế nhưng cậu ta vẫn… như câm, như điếc. Không thể nín nhịn mãi, cách đây 4 ngày, ông Phẩm đã phải đến trình báo công an để buộc Thành phải trả lại chiếc xe. Phen này chắc ông Phẩm cũng phải xem xét lại quyết định gả con gái của mình cho một người như Thành!

Trong khi đó, chị Phan Thị Kim Liên (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) phải nhập viện vì ông chồng là Nguyễn Văn Quảng quá say sưa với bóng đá. Khuya 28/6, thấy chồng cứ mải mê nhậu nhẹt, hò hét với đám bạn xem bóng đá ở một quán nhậu trên đường 3/2, chị Liên sai con ra gọi bố về. Gọi mãi không được, đứa con đành bất lực thối lui.

“Nghiến răng” chờ đến hơn 1g sáng 29/6 vẫn không thấy chồng về, chị Liên phải đích thân ra tận nơi. Thấy chồng vẫn cứ say sưa bàn tán, thậm chí còn đòi ngồi xem trận tiếp theo, chị Liên không kìm được cơn giận nên buông ra những lời lẽ khó nghe. Đến lúc này, chồng chị Liên mới chịu đứng dậy ra về sau khi đã dùng chiếc ghế gỗ… đánh vào đầu vợ vì cho rằng vợ đã làm “mất mặt” mình trước bạn bè!

Cũng bị đánh mang thương tích nặng do cái “Quơ cúp” mà ra là trường hợp của Lê Nguyễn Thành Huy (trú phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lúc rạng sáng 28/6 tại quán “Bốn Nhu” đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Số là trong khi xem hai đội Argentina – Mexico tranh tài ở vòng 1/16, do quá hào hứng với đội bóng của Maradona nên Huy “biểu diễn” vài điệu nhảy… co giật cho đã!

Không biết do thấy chướng mắt hay do đang “đứng” đội Mexico thua te tua, lại bị chọc ngoáy nên 4 thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh đã xông đến, dùng vỏ chai bia đánh vào mặt Huy gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Không chỉ Huy lăn lộn vì bị đánh bất ngờ mà chủ quán “Bốn Nhu” cũng kêu trời vì đám thanh niên đó đã… quên trả tiền nhậu!

Theo Hải Châu (VNN)