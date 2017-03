Mang xe lừa đảo đi thế chấp

Trước đó, vào ngày 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Đà Nẵng gửi thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc truy tìm 3 xe ôtô du lịch Innova 52Y-8890, 43S-0419 và Toyota 43A-0111.00 tang vật trong những phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái rồi mang đến nơi khác thế chấp.

Với tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều mũi trinh sát ở Phòng PC52 Công an Phú Yên triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, rà soát hàng chục cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh này, qua đó nắm được nguồn tin một cô gái trạc 30 tuổi, có gương mặt và vóc dáng xinh đẹp tìm đến một vài cửa hiệu cầm đồ ở TP Tuy Hòa thế chấp xe ôtô du lịch hiệu Innova, nhưng chủ hiệu từ chối vì đối tượng thế chấp không xuất trình giấy chứng nhận đăng ký và sổ đăng kiểm. Đáng tiếc là trước khi từ chối, chủ hiệu cầm đồ không ghi lại biển kiểm soát xe ôtô, mà chỉ mô tả chiếc xe đó có màu bạc.



Chiếc xe tang vật 52Y-8890.

Nhận định nhiều khả năng đối tượng đưa xe ôtô đến các địa bàn miền núi để thế chấp nên Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Phòng PC52 Công an Phú Yên và Đại úy Đỗ Minh Dương - một trinh sát dày dạn kinh nghiệm cất công tiếp cận địa bàn trung tâm ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh để truy tìm cô gái và chiếc xe Innova màu bạc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/9, Đại úy Dương phát hiện dấu tích xe ôtô Innova 52Y-8890 tại nhà riêng ông Tạ Hoàng Long, 40 tuổi, trú ở khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Theo ông Long tường trình, chiếc xe ôtô 52Y-8890 do một cô gái và người thanh niên lạ mặt thế chấp với giá 70 triệu đồng. Khi thế chấp, cô gái chỉ đưa ra chứng minh thư mang tên Võ Ngọc Cẩm, 27 tuổi trú ở phố Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xác định đó chính là tang vật Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng truy tìm, Phòng PC52 Công an Phú Yên phối hợp Công an huyện Sông Hinh lập biên bản tạm giữ. Trong ngày 12/9, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp nhận tang vật để mở rộng điều tra.



Theo Hữu Toàn (CAND)