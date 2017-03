Mánh cũ... lừa người mới

Theo trình bày của anh Lưu Nhật Trường, một người kinh doanh gạo tại chợ xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành): Ngày 10/12, một người đàn ông xưng tên Hoàng đến gặp anh cho biết, Nhà máy Xay xát Phương Thành (đóng tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) cần bán một tấn gạo loại thường với giá 7.000đ/kg. Kiểm tra thông tin về giá gạo và xuất xứ, anh Trường đồng ý mua với điều kiện Hoàng phải chở gạo tới tận nhà giao, sau khi nhận đủ gạo sẽ trả tiền.

Ngay sau đó, một chiếc xe tải của Nhà máy Xay xát Phương Thành cùng Hoàng và hai công nhân của nhà máy chở gạo đến giao cho anh Trường. Nhận đủ số gạo, anh Trường giao đủ tiền cho Hoàng. Một lát sau, người làm công của Nhà máy Phương Thành đến yêu cầu anh Trường thanh toán tiền thì anh Trường trả lời đã giao cho ông Hoàng. Khi tìm Hoàng thì y đã "biến mất".

Nhận được tin, bà Nguyễn Thị Bích - chủ Nhà máy Phương Thành, đến trình báo với Công an thị trấn Châu Thành (bà Bích có đại lý bán gạo tại thị trấn Châu Thành). Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Châu Thành phối hợp với Công an xã Thiện Mỹ cùng Công an huyện Châu Thành đến nhà anh Trường lập biên bản vụ việc và thu giữ số gạo nói trên.

Tuy nhiên, gia đình anh Trường cũng như người dân địa phương không đồng ý vì gạo anh Trường mua công khai, có người của nhà máy Phương Thành chở đến giao tận nơi, muốn thu giữ phải làm sáng tỏ sự thật. Vì vậy, Công an huyện Châu Thành lập biên bản bàn giao số gạo nói trên cho gia đình anh Trường quản lý với cam kết sau 15 ngày sẽ giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích cho biết, hôm đó ông Hoàng tới đại lý gạo của bà hỏi mua 1 tấn gạo với giá 11.000đồng/kg vào bao sẵn và yêu cầu chở tới tận nơi rồi giao tiền sau. Vì vậy, bà mới cho xe và người chở gạo đi cùng Hoàng đến giao gạo tại chợ xã Thiện Mỹ. Nhưng sau khi giao gạo xong, Hoàng lấy tiền từ anh Trường và bỏ trốn nên bà phải yêu cầu cơ quan Công an can thiệp lấy lại số gạo nói trên từ anh Trường.

Theo anh Trường, gia đình anh kinh doanh gạo, thấy có người bán rẻ thì mua và không nghi ngờ vì có người và xe tải của nhà máy đến bán. Còn người đàn ông tên Hoàng mua gạo của bà Bích sau đó bán lại cho anh thì bà phải yêu cầu cơ quan Công an làm rõ hành vi lừa đảo của ông Hoàng...



Theo V.Đức - C.X (CAND)