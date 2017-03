Mạo danh cán bộ trại giam lừa “chạy” đặc xá

Công an huyện An Lão (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Thủy Đường, Thủy Nguyên) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Theo thông tin từ cơ quan công an, Cường mới mãn hạn tù ngày 8/3/2012. Tuy nhiên, sau khi ra tù, y không chịu làm ăn lương thiện mà lại tìm cách kiếm tiền bất chính.



Vì vừa ra tù nên Cường rất hiểu rõ tâm lý của những gia đình đang có người thân thụ án luôn muốn người thân mãn hạn tù sớm. Cường tự lấy tên là Nguyễn Hoàng Việt với chức danh cán bộ Trại tạm giam Hải Phòng. Sau đó, Cường đi đến nhà ông Vũ Văn Bảo, trú tại xã Bát Trang - An Lão đang có con thụ án tại Trại tạm giam Hải Phòng.



Tại đây, Cường gạ gẫm và hứa hẹn sẽ lo “chạy” cho con trai ông Bảo được đặc xá nhân dịp 2/9. Để làm được việc này, gia đình ông Bảo phải lo tiền để y đi "lo lót", đồng thời phải ứng trước ngay 36 triệu đồng. Chiều 28/7, Cường đi xe ô tô đến nhà ông Bảo nhận 6 triệu đồng của gia đình thì bị bắt giữ.



Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp nhanh chóng truy tố đối tượng Nguyễn Văn Cường trước pháp luật.





Theo Thế Cường (Dân trí)