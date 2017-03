Mạo danh cảnh sát hình sự Bà Rịa-Vũng Tàu đi lừa

Nguyễn Quốc Hưng giả danh công an để lừa đảo.

Sáng 23-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam hình sự Nguyễn Quốc Hưng (19 tuổi, ngụ Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 1-2016, Hưng tìm mua một bộ quân phục cảnh sát, còng số 8 từ một người không rõ địa chỉ.

Sau đó, buổi tối Hưng thương mặc đồ cảnh sát đến một số quán cá phê trên địa bàn, mục đích để người khác ngô nhận Hưng đang công tác trong ngành công an.

Trên Facebook cá nhân, Hưng tự giới thiệp cấp bậc thiếu úy, công tác tại PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hưng cũng nhiều lần đưa hình ảnh liên quan đến ngành công an, mặc đồ công an lên Facebook.

Bằng cách này, Hưng tiếp cận với một số người với mục đích lừa đảo. Hưng nói với họ đang có lô xe máy tranh ngành công an thanh lý với giá rẻ, vài triệu đồng một chiếc xe. Nếu ai có nhu cầu, Hưng sẽ liên hệ mua giùm.

Tin tưởng Hưng là công an thật, hai người đã đưa cho Hưng số tiền 21,5 triệu đồng nhờ mua xe. Sau đó hành vi lừa đảo của Hưng bị phát hiện.

Hiện PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông tin ai là nạn nhân của Hưng thì đến PC45 trình báo.