Mạo danh cảnh sát hình sự để tiêu thụ xe gian

Ngày 12/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố và bắt giam 3 bị can: Hoàng Kiên Hạnh (27 tuổi ở Thái Nguyên), Ngô Trung Nam (23 tuổi ở Hà Nội) và Nguyễn Chí Hùng (36 tuổi ở Hưng Yên) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó ít ngày, công an phường Yên Sở phát hiện người đàn ông đi xe Exciter không mang biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong người tên này có một đăng ký mang tên Nguyễn Văn Long cùng một "thẻ đặc nhiệm" và chứng minh thư mang tên Nguyễn Chí Hùng công tác ở số 7 Thiền Quang.

Tại trụ sở cảnh sát, người này khai là Nguyễn Chí Hùng. Chiếc xe anh ta đi là xe gian, được một người khác tên Dung (chưa xác định được địa chỉ) làm hộ giấy tờ giả với mức phí 2,7 triệu đồng.

Qua điều tra, các trinh sát làm rõ, Hùng còn tham gia vào một đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp liên tỉnh. Theo đó, sau khi mua xe không có giấy tờ với giá từ 5-15 triệu đồng mỗi xe, Hùng thuê làm giả đăng ký để bán kiếm lời.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, người đàn ông 36 tuổi sử dụng "thẻ đặc nhiệm" giả danh là công an. Anh ta cho người mua biết đó là xe tang vật vụ án nên được bán với giá rẻ để sung công quỹ.

Theo lời khai ban đầu, Hùng đã tiêu thụ được 11 xe Air Blade, Honda Lead và xe Exciter. Tất cả số xe này đều được làm giấy tờ giả.

Sau khi vụ việc bại lộ, Ngô Trung Nam và Hoàng Kiên Hạnh có liên quan đến vụ việc đến trụ sở cảnh sát đầu thú.

Công an đã thu hồi được 16 xe máy các loại. Tổng số xe trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Công an Hoàng Mai đang điều tra mở rộng đường dây tiêu thụ xe gian trên.

