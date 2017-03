Mạo danh con lãnh đạo, lừa tiền tỉ chạy án

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tô Văn Tập (43 tuổi, trú tại Thanh Xuân - Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tập đã giả danh con của một vị lãnh đạo để lừa đảo chiếm hoạt hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của Tập là sử dụng “mác” do mình dựng lên rồi nhận chạy án, chạy các dự án... với thù lao “khủng”.



Tô Văn Tập tại cơ quan điều tra

Tháng 9 qua giới thiệu, chị Phạm Minh N. và Lê Thị Hải Y. (em gái và vợ của một bị can bị Công an TP Hà Nội bắt giam về hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã tìm đến Tập đề nhờ giúp đỡ. Trong các lần gặp, Tập “nổ” có khả năng xin tại ngoại cho bị can này.

Theo đó, Tập yêu cầu hai chị phải mua một chiếc điện thoại Vertu Signature trị giá gần 700 triệu đồng làm quà biếu, tiếp đó phải đưa thêm 300.000 USD.

Nhằm tạo sự tin tưởng, Tập hướng dẫn chị N. và chị Y. viết đơn xin tại ngoại cho người nhà và hứa hẹn sau khi nhận tiền, bị can sẽ được về nhà.

Ngày 6-11, tại khu vực Cung văn hóa Hữu Nghị, khi Tập đang nhận số tiền 600 triệu đồng từ chị N. thì bị tổ công tác PC46 bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Tập, CQĐT phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu như hồ sơ xin việc, đơn xin dự án, đơn xin chuyển công tác, đơn xin tại ngoại của các gia đình có người đang bị tạm giữ, tạm giam trong các vụ án.

Tại cơ quan công an, Tập khai nhận chỉ mới học hết lớp 7, không có quan hệ gì với lãnh đạo cấp cao nào. Để đánh lừa các nạn nhân, Tập sử dụng một số bức ảnh đã được photoshop, ghép hình mình chụp chung với một số cán bộ lãnh đạo các bộ, ban ngành để chứng minh “thân thế” .