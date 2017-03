Mạo danh ngân hàng lừa tiền tỉ

Công an TP.HCM đang thông báo truy tìm hai nghi can là Lê Thị Thanh Tâm (39 tuổi, tạm trú quận 10) và Lê Thị Ngọc Hạnh (52 tuổi, ngụ quận 11). Bước đầu công an điều tra xác định bà Tâm đã thuê năm xe ô tô của nhiều người sau đó làm giả giấy ủy quyền, giấy đăng ký xe ô tô rồi đem cầm cố cho người khác, qua đó chiếm đoạt tổng cộng gần 3 tỉ đồng. Trong vụ này công an xác định bà Hạnh có hành vi sử dụng các giấy ủy quyền giả để nhận xe ô tô mà bà Tâm thuê từ những người khác để mang đi cầm cố chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Tâm và bà Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an TP.HCM đề nghị người dân, ai biết các nghi can trên ở đâu, có thể trình báo về đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP.HCM, qua số điện thoại (08) 38640548 gặp điều tra viên Nguyễn Tấn Sĩ và Nguyễn Hải Triều.