Mạo danh nhà báo vận động quảng cáo, tài trợ

Qua điều tra nhanh, nam thanh niên là Nguyễn Thành Trung (SN 1979, trú ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).



Chiều 8-6, Trung tự xưng là phóng viên báo Công an TP Đà Nẵng, liên hệ với bà Nguyễn Thị Bé, Giám đốc Cty TNHH Phú Mỹ Hòa (có trụ sở đóng tại đường Thái Phiên, Đà Nẵng) đề nghị bà Bé ủng hộ tài trợ, quảng cáo cho những “ấn phẩm” của tờ báo này. Thấy dấu hiệu bất thường bà Bé đã báo công an Liên Chiểu.



Khi Trung tới chi nhánh của Công ty Phú Mỹ Hòa tại phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu) để nhận tiền ủng hộ thì lộ bộ mặt thật của “nhà báo” rởm.Tại đây, công an phát hiện trên người Trung có hàng chục tờ giấy giới thiệu, hợp đồng, báo giá quảng cáo, thư mời tài trợ đứng tên một số tờ báo của Trung ương và địa phương đóng tại TP Đà Nẵng như: Giáo dục&Thời đại, Cảnh sát toàn cầu, Công an TP Đà Nẵng, GĐ&XH…Khi bị các trinh sát dẫn về trụ sở để làm việc, y lại xưng là nhân viên truyền thông làm việc cho Báo Truyền thông – Điện tử có trụ sở tại tỉnh Quảng Nam.Các trinh sát đã liên lạc với những tòa soạn báo và một số đơn vị truyền thông đóng trên địa bàn mà nam thanh niên này tự nhận thì những nơi này đều khẳng định không có phóng viên nào tên Nguyễn Thành Trung.Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.Theo Q.Châu (NLĐO)