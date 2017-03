Mất 40 chiếc điện thoại di dộng sau giấc ngủ

Hôm nay (24/10), Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1989) và Nguyễn Phúc Hạnh (SN 1991), đều trú tại thị trấn Việt Trung - huyện Bố Trạch về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, rạng sáng 14/10, Hiếu và Hạnh đã rủ nhau tới quầy hàng của chị Bùi Thị Hà (SN 1969) ở chợ thị trấn Việt Trung để cắt khóa và "cuỗm" đi 40 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều phụ kiện điện thoại khác.



Trước đó, cơ quan điều tra cùng cấp đã khởi tố vụ án, hai bị can trên.



Theo Sông Gianh (VTC News)