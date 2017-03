Mất 8 lượng vàng cất ở cơ quan

Trao đổi với PV chiều 27/9, Đại tá Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đang ráo riết truy bắt đối tượng Trương Tấn Tài (24 tuổi) - nhân viên Công ty Bảo vệ Thành Công (Ninh Kiều) vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào sáng 26/9 vừa qua, ông Lê Khắc Anh Vũ (38 tuổi) - Trưởng phòng Giao dịch - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế (đặt tại 53A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều) đã đến Công an phường Tân An trình báo về việc phòng làm việc của ông bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi 8 lượng vàng SJC.

Ông Vũ cho biết vào sáng chủ nhật 25/9, ông có mua 8 lượng vàng SJC bỏ vào hộc tủ bàn làm việc, khoá lại cẩn thận. Do ngày nghỉ, cơ quan chỉ có nhân viên bảo vệ là Trương Tấn Tài.

Đến 8h sáng ngày thứ hai 26/9, khi nhân viên Phòng Giao dịch đến làm việc thì thấy cửa cơ quan vẫn còn khoá, liên lạc với nhân viên bảo vệ Trương Tấn Tài thì không liên lạc được. Lãnh đạo Phòng Giao dịch ngay sau đó đã liên hệ với Công ty Bảo vệ Thành Công, đề nghị nơi đây liên lạc với Tài nhưng cũng không được.

Để vào được bên trong làm việc, các nhân viên Phòng Giao dịch buộc lòng phải cưa ổ khoá. Và ông Vũ phát hiện bị mất tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Ninh Kiều đã xác định, đối tượng Trương Tấn Tài có liên quan đến vụ mất trộm kể trên



Theo Binh Huyền (CAND)