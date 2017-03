Mất Air Blade, suýt mất thêm gần 50 triệu đồng

Khoảng 13h chiều ngày 15/6, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy AirBlade BKS 37N7 – 3100 vào hãng Honda (số 60 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) để thay ổ khóa điện. Sau khi bàn giao cho hãng, hai người này hẹn 2 tiếng sau quay lại lấy.



Ngay sau khi đối tượng đi khỏi, với tinh thần cảnh giác, nhận thấy dấu hiệu bất thường của chủ nhân chiếc xe, nghi ngờ đây có thể là xe gian nên tổ sửa chữa của hãng Honda đã điện báo ngay cho lực lượng cảnh sát 113.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh ra chủ nhân thực của xe máy trên là anh Nguyễn Văn Trung trú ở xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đồng thời lên kế hoạch tóm gọn kẻ gian.



Đúng 2 tiếng đồng hồ theo lời hẹn của chúng, tổ công tác mật phục sẵn nhưng chúng không chịu xuất hiện. Phải đến 17 giờ cùng ngày (4 tiếng đồng hồ kể từ khi mang xe vào hãng sửa –pv), 2 đối tượng mới quay trở lại lấy và bị bắt giữ.





2 đối tượng tại cơ quan điều tra





Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên là Nguyễn Hồng Phúc (SN 1985- trú tại khối 2, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An) và Nguyễn Đình Hậu (SN 1990 - trú tại xóm 5, xã Nghi Hợp, Nghi Lộc). Từ đầu năm 2011 đến nay, Phúc đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy trong đó 2 vụ ở địa bàn Nghi Thiết, Nghi Trường (Nghi Lộc), 1 vụ ở Nghi Tân (TX Cửa Lò).



Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Rất may tinh thần cảnh giác cao của tổ sửa chữa xe, nếu không nạn nhân không những mất xe máy (trị giá 40 triệu đồng) mà còn mất 19,6 triệu đồng tiền mặt, 900 USD, 1 nhẫn và 1 dây chuyền vàng tây để trong cốp xe.





Theo Minh Tâm - Hồng Thắng (VTC News)