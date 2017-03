Mất cả xe máy SH và nửa tỷ đồng trong cốp

14 giờ ngày 17/1/2012, anh Phùng Anh Tài (SN 1983, trú tại Đội 4, Trung Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) đến Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội trình báo: Hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày, anh để xe máy SH biển kiểm soát 30L7-1999 tại vải hè trước cửa nhà số 191 Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Ngọc Lâm. Xe có khoá cổ.

Các phương tiện cần để cẩn trọng tránh kẻ gian.

Khoảng 10 phút sau, anh Tài từ trong nhà đi ra thì chiếc xe đã không còn. Trong cốp xe anh Tài để 500 triệu đồng, là số tiền của Công ty TNHH Linh Anh. Số tiền này vừa được anh Tài và chị Bùi Thị Thu Hiền (SN 1980, ở phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) vừa đi rút từ ngân hàng về.

Hiện Công an quận Long Biên đang truy xét.

* Tuần tra bắt 2 kẻ trộm: 4 giờ sáng ngày 18/1/2012, tổ tuần tra Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến Đại La phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Thế Thương (SN 1994) và Viên Đình Lực (SN 1981, đều tạm trú ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định. Lực lượng công an đã đưa 2 đối tượng về trụ sở khai thác. 2 đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp xe máy của chị ĐỗThu Lan (SN 1976, ở phố Đại La, phường Trương Định), ngoài ra chúng khai nhận gây ra vụ trộm 1 điện thoại di động tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý.



Theo Lương Kết (Lao Động)