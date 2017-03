Mất chục triệu đồng vì… trúng thưởng

Thời gian gần đây Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) liên tục tiếp nhận trình báo của các nạn nhân bị lừa trúng thưởng qua mạng và đang tiến hành làm rõ sự việc.

Trường hợp chị Phạm Thị Thu S. (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) ngày 12-7, chị nhận được tin nhắn: “Xin chúc mừng tài khoản Bee Talk của bạn đã trúng giải nhất chương trình tri ân khách hàng của Công ty Bee Talk. Giải thưởng do Bee Talk & Piaggio đồng tài trợ, gồm một xe máy Liberty 150 I.E.S và giá trị tiền thưởng 50 triệu đồng. Bạn hãy nhanh tay truy cập vào website http://quabeetalk24h.com. để hoàn tất hồ sơ nhận giải của mình” .





Các trang mạng có tin nhắn trúng thưởng gửi đến điện thoại các nạn nhân. Ảnh: TD

Để kiểm tra, chị S. bấm số điện thoại đã ghi trong tin nhắn thì một người đàn ông giới thiệu tên là Minh xác nhận “quý khách đã trúng thưởng của Công ty Bee Talk” . Minh yêu cầu chị S. mua ba bộ hồ sơ gửi qua Thái Lan làm thủ tục bằng cách mua thẻ cào điện thoại 350.000 đồng nạp vào tài khoản ghi trên trang web. Không một chút nghi ngờ, chị S. nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Minh. Vài tiếng sau, một người khác gọi điện thoại bảo chị S. nộp thêm 1,3 triệu đồng với lý do “đóng thuế cho Nhà nước”. Chị S. đã nộp thêm số tiền trên qua thẻ cào điện thoại.

Bất ngờ hai ngày sau, chị S. nhận tiếp một tin nhắn khác: “Hệ thống Bee Talk - Bộ Truyền thông Việt Nam xin trân trọng thông báo tài khoản của quý khách là khách hàng đặc biệt may mắn của chương trình tri ân khách hàng quý III năm 2014. Giải thưởng gồm một xe máy Liberty 150 IS do hãng Piaggio tài trợ trị giá 52 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Kèm theo một phiếu xăng sử dụng xăng miễn phí trong vòng một năm trên toàn quốc. Xin vui lòng truy cập nhanh vào website Http://Traothuong.vn (trang web của hệ thống MXH Bee talk) để đăng ký thủ tục hồ sơ. Mọi thắc mắc liên hệ anh Tuấn 00841666479771 để được hướng dẫn”.

Chị S. gọi cho người tên Tuấn thì được xác nhận trúng thưởng và chuyển máy cho nhân viên khác nói chuyện. Họ đề nghị chị S. nộp 100.000 đồng để làm hồ sơ và 500.000 đồng phí vận chuyển xe máy Liberty đến giao tận nhà. Tiếp đó, họ lại yêu cầu chị S. nộp thêm 5 triệu đồng để kích hoạt thẻ xăng. Cũng như lần trước, nộp tiền xong, chị S. chờ mãi vẫn không thấy Công ty Bee Talk chuyển quà đến.

Đến ngày 15-7, chị S. lại nhận được tin nhắn thứ ba với nội dung tương tự hai tin nhắn trước. Lần này chị không thể vay mượn được nữa nên hỏi mẹ cho mượn sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ nhà để cầm cố. Thắc mắc, mẹ chị S. dò hỏi mới biết được sự tình và đưa chị S. đến công an phường trình báo.

TIẾN DŨNG