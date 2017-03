Mất đời con gái trong tiệc thác loạn với rượu, mì tôm

Trong suốt thời gian này, ngoài việc ngủ chung, cả nhóm say sưa “thác loạn” cùng rượu trắng và… mì tôm. Gia đình các nạn nhân cũng có lỗi một phần vì vô trách nhiệm, có người thậm chí còn không biết con gái mình đang học lớp nào.



Đang bước vào tuổi dậy thì và có những tò mò về giới tính nhưng có lẽ vì không được gia đình và nhà trường giáo dục, định hướng rõ ràng nên 3 nữ sinh đã dại dột nghe theo lời gã thanh niên từng trải, bỏ nhà lên núi “đi hoang”. Điều tra sự việc, công an phát hiện trong vụ án này còn có nguyên nhân gia đình các nữ sinh đã cực kỳ chểnh mảng chăm sóc con cái, để đến khi hậu quả xảy ra thì mới giật mình tự vấn.



Cuộc mất tích tập thể



Sáng 30/1/2012 (tức mồng tám tháng Giêng âm lịch), sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, 3 nữ sinh Huỳnh Thị Lệ Y. (SN 1998), Nguyễn Thị Hồng N., Nguyễn Thị Tú U. (cùng SN 1997, đều ngụ xã Canh Hiển, là học sinh Trường THCS Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) rời nhà đến trường. Đến chiều tối vẫn không thấy con về, gia đình các nữ sinh hốt hoảng đi tìm. Vừa báo cơ quan chức năng gia đình các nữ sinh vừa nhờ nhiều người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi.





Lần theo các manh mối thông tin, gia đình em Y nghe nói một đối tượng có tên Trần Thanh Tùng từng lên nhà nữ sinh này chơi hai lần. Tùng giới thiệu mình là con của một cán bộ cảnh sát giao thông, nhà ở đường Tô Hiến Thành, TP Quy Nhơn (Bình Định). Tuy nhiên, khi người thân của cô gái này đi tìm kiếm thì không có cán bộ cảnh sát giao thông nào có tên như Tùng đã giới thiệu.Hỏi qua nhiều người, gia đình các nữ sinh cũng tìm được nhà Tùng ở thôn An Sơn, xã Phước An và được biết thanh niên 18 tuổi này đã “nổ” chứ thực ra cha của Tùng không phải là “quan to”. Tuy nhiên lúc này Tùng không có mặt ở nhà. Bà ngoại của Tùng cho biết cháu mình là đối tượng lang thang lêu lổng, thường tụ tập bạn bè ăn chơi trong các lô cốt bỏ hoang ở địa phương này. Các lô cốt này cách tỉnh lộ 638 gần 7 km nhưng phải đi qua nhiều đường vòng khá xa mới đến được.Sau hơn 3 ngày đêm tìm kiếm, trưa ngày 2/2/2012 khi tìm đến lô cốt đầu tiên, người nhà các nữ sinh thấy những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ họ đã lần tìm đúng đối tượng: Có một cuốn vở, mấy con bài và các vỏ chai vương vãi. Đến lô cốt thứ hai, họ nhìn thấy các con mình đang nằm ngủ cùng hai thanh thiếu niên lạ mặt. Thấy có những dấu hiệu bất an, gia đình các nữ sinh đã giữ hai thanh thiếu niên này lại và báo với Công an huyện Tuy Phước.Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã đưa hai thanh thiếu niên này cùng 3 nữ sinh về trụ sở công an để làm việc. Nghi ngờ các nữ sinh bị xâm hại tình dục, Công an huyện Tuy Phước đã đề nghị gia đình đưa các em đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Kết quả khám cho biết Huỳnh Thị Lệ Y đã bị rách màng trinh với vết rách còn mới.Khi cơ quan công an triệu tập Trần Thanh Tùng đến để làm rõ vụ việc trên, Tùng dẫn vợ đi trốn ở tỉnh Kon Tum. Sáng 7/2 khi vừa đưa vợ trở về địa phương thì Tùng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Từ tường trình của các nữ sinh và lời khai của nghi phạm, hành trình về chuyến “đi hoang” của các nữ sinh này đã hé lộ.Theo đó, sáng ngày 30/1, thay vì đến trường, Y rủ hai bạn gái mang theo cặp sách đón xe buýt từ huyện Vân Canh đi huyện Tuy Phước để đến chơi nhà Trần Thanh Tùng, người mà cô chỉ mới quen biết gần đây. Tùng rủ thêm Nguyễn Duy Tiến (SN 1993, ngụ thôn An Sơn) đón các cô trên quốc lộ 19, sau đó hai thanh niên rủ thêm Nguyễn Ngọc Duy (SN 1997, ngụ cùng địa phương) đưa các cô bạn đi hát karaoke. Tối đó, Tùng mang chiếu đến cho các cô gái ngủ chung với nhóm của mình trong một ngôi miếu bỏ hoang ở địa phương. Chơi bời trác táng xong, các thanh niên đưa 3 nữ sinh đi chơi lang thang trên núi, đến bữa ăn thì mua mì ăn liền cho các nữ sinh ăn sống. Đến đêm, cả nhóm chui vào ngủ chung trong một lô cốt bỏ hoang.Bước đầu Tùng khai nhận đã có sự việc quan hệ tình dục xảy ra. Theo đó tối 1/2 gã đã dẫn Y đến một nhà nghỉ ở Quy Nhơn để quan hệ, tiếp đó rạng sáng một ngày sau, khi nhậu say hắn rủ thiếu nữ đi uống nước và trên đường đi, Tùng đưa nữ sinh vào một vườn bạc hà để tiếp tục “mây mưa”.Trung tá Nguyễn Văn Toan, Đội trưởng Đội Điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Tuy Phước cho biết từ những lời khai này, Trần Thanh Tùng đã bị khởi tố tội giao cấu với trẻ em với tình tiết phạm tội nhiều lần, đặc biệt nghiêm trọng. Theo công an xã Phước An, nghi phạm Tùng sống với bà ngoại từ nhỏ, đã từng có tiền sự về trộm cắp nhưng do thời điểm phạm tội còn ở tuổi vị thành niên nên chưa bị xử lý hình sự. “Mới 18 tuổi Tùng đã cưới vợ nhưng tiếp tục có quan hệ nam nữ rất phức tạp với nhiều cô gái”, một công an xã cho biết.Cũng theo điều tra của công an, trong thời gian cả nhóm thanh thiếu niên trên “sống chung”, đối tượng Nguyễn Ngọc Duy có nằm ôm các nữ sinh ngủ, tức có hành vi dâm ô với trẻ em nhưng do đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nên hiện công an chưa xem xét xử lý hành vi này. Đối tượng Nguyễn Duy Tiến có nằm ngủ chung với các nữ sinh nhưng lời khai ban đầu cho thấy Tiến chưa có hành vi cụ thể gì nên công an đang tiếp tục điều tra xem xét.Đại tá Phan Hữu Chương (Trưởng Công an huyện Tuy Phước) cho biết sau khi vụ việc xảy ra, gia đình các nữ sinh đã có đơn đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, nhất là đối với Trần Thanh Tùng. Tuy nhiên, trong vụ việc này có trách nhiệm của chính cha mẹ, gia đình các nữ sinh. Phải đến khi hậu quả xảy ra, gia đình các nạn nhân mới biết con cái mình có quan hệ bạn bè phức tạp ra sao, thậm chí có gia đình vô trách nhiệm đến mức không biết con mình đang học lớp nào. “Thực tế gia đình các nữ sinh này hầu như ít quan tâm đến các em, nhất là về mặt tâm sinh lý. Các em hầu như không có sự uốn nắn nên rất dễ bị lôi cuốn vào những mối quan hệ tình cảm nam nữ khi chỉ mới 14, 15 tuổi; bỏ cả gia đình, học hành để đi chơi theo lời rủ rê, dụ dỗ của một thanh niên chỉ mới gặp một hai lần”, một điều tra viên tham gia vụ án nhận xét.Ân hận thì cũng đã muộn, người cha của một nạn nhân tâm sự, khi được tìm thấy, các cháu đang đói lả, mệt rũ người và nói Trần Thanh Tùng không cho về, nhưng nếu Tùng có cho về thì các cháu cũng không biết đường mà trở về. Điều đau khổ nhất hiện nay của gia đình các nữ sinh là họ đang phải đối mặt với nhiều điều đàm tiếu của dư luận địa phương vì những ngày này, người ta không chỉ chê trách những nữ sinh nông nổi “bỏ nhà theo trai” mà còn chê trách cha mẹ của các bé gái đã không quan tâm chăm sóc các con đúng mực, để các em dễ dàng sa ngã vào những cạm bẫy.