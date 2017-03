Mất đứt cặp bò vì ham "của lạ"

Ngày 29/3, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Ngân (36 tuổi) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, chiều 19/3, vừa bán cặp bò được 12,1 triệu đồng, từ huyện miền núi Sơn Hòa, anh Sang (40 tuổi) hăm hở đón xe buýt xuống TP Tuy Hòa để mua vật liệu về xây nhà. Lâu ngày mới có dịp lên thành phố, sẵn có tiền rủng rỉnh trong túi nên anh này rủ bạn bè làm chầu “chén tạc, chén thù” mất đứt 900 nghìn đồng.

Đêm đó, do tiếc tiền thuê nhà trọ và không muốn làm phiền bạn, anh Sang tìm đến khu vực công viên Diên Hồng (đường Trần Hưng Đạo, phường 1) tiếp tục uống bia chờ trời sáng. Trong lúc ngà ngà say thì xuất hiện một “bóng hồng” đến làm quen. Cô nàng than thở vì chồng đi làm xa, một mình nuôi con nhỏ nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thỉnh thoảng phải lén đi “kiếm thêm” lo cho gia đình.

Sau đó, người đàn bà này gợi ý anh Sang tìm nơi vắng vẻ “tâm sự” chỉ tốn… 50.000 đồng. Có rượu trong người, lại thấy giá "hời", anh này đồng ý theo đến căn nhà bỏ hoang gần đường xe lửa, sau lưng khách sạn Hương Sen để "hành lạc".

Sau cuộc vui, người đàn ông lăn ra ngủ cho đến khi tiếng còi tàu sáng đánh thức dậy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền bán cặp bò còn lại đã không cánh mà bay nên anh này đành đến công an trình báo.

Theo A Ma Yên (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.