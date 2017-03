Mất gần 300 triệu đồng ‘chạy giấy phép xây dựng’?

Đó là trường hợp của bà T.H.N, chủ DN Dịch vụ địa ốc Châu Phú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo bà N., năm 2015 bà được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 4.666 m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Vĩnh Lộc B. Năm 2016, bà N. được một “cò” đất tên H. giới thiệu gặp K. (tạm trú xã Bình Hưng) để chuyển sang đất ở.

Nghe K. xưng mình là “cán bộ nhà đất” của huyện Bình Chánh và hứa làm thủ tục chuyển sang đất thổ cư, xin giấy phép xây dựng với giá trọn gói là 520 triệu đồng, bà N. đã đưa cho K. 285 triệu đồng. K. viết giấy nhận tiền và cam kết hoàn tất công việc trong 50 ngày. Tuy nhiên, hơn 10 tháng qua K. chỉ đưa cho bà mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm tờ thông tin quy hoạch vị trí khu đất.





Bà N. bên tờ giấy tay nhận tiền, cam kết “chạy” giấy phép của “cò” K. Ảnh: N.DŨNG

Tình cờ ngày 20-10, bà N. gặp K. và H. ngồi trong một quán nước trên ở quận Bình Tân nên ập vào giữ lại và báo công an. Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) ghi nhận lời khai hai bên rồi chuyển giao hồ sơ đến Công an xã Vĩnh Lộc B (là nơi hai bên “giao dịch”). Tại cơ quan công an, K. thừa nhận chỉ làm môi giới dịch vụ nhà đất, còn việc lo giấy phép xây dựng thì chuyển giao cho một thanh tra xây dựng tên B.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Riêng K. và H. đã đi khỏi nơi cư trú. Ông Trần Văn Đông, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Bình Chánh, cho biết thêm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tin quy hoạch thì khu đất của DN Châu Phú được chuyển mục đích, làm dự án dân cư. Trong những trường hợp như thế này, DN nên đến liên hệ đơn vị có chức năng để được hướng dẫn cụ thể.