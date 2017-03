Mất hàng chục triệu đồng vì tin cúng giải hạn trên facebook

Đó là đối tượng Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986, trú TP Huế). Theo đó, vào thời gian gần đây, tên Cường đã tung lên facebook của mình một số bài viết về Kinh Phật, đồng thời thông báo sẽ xem tử vi cho 10 người đầu tiên.

Y đã lừa được chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (30 tuổi, quê ở Quảng Nam hiện đang công tác ở Nhật Bản). Với chiêu lừa khi “phán” chị Nhung bị gặp hạn, Cường yêu cầu chị Nhung gửi 12 triệu đồng vào tài khoản. Chị này cả tin và nhờ mẹ mình ở Quảng Nam gửi tiền cho Cường.

Sau đó 1 tuần, thấy dễ ăn, Cường lại hù tiếp chị Nhung phải gửi tiền tiếp 20 triệu đồng để giải hạn cho gia đình. Chị này tin và đưa tiền tiếp cho Cường thông qua chuyển khoản nhờ người thân ở Việt Nam.

Chị Nhung đã mất hơn 60 triệu trên facebook vì cả tin người lạ mặt



Chưa hết, Cường còn hứa giúp chị Nhung vào dạy học ở 1 trường cao đẳng ở Mỹ, và lấy phí hơn 30 triệu đồng để làm hồ sơ. Tổng cộng, tên này đã lừa chị Nhung hơn 60 triệu đồng.

Nạn nhân sau này đã phát hiện ra tên Cường lừa đảo và đã làm đơn gửi công an TT-Huế. Hồ sơ được chuyển cho Công an TP Huế điều tra. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế, việc lừa đảo thông qua facebook của đối tượng Cường rất tinh vi, mọi người cần cảnh giác với chiêu thức lừa mới mẻ này.

Theo Đại Dương (Dân trí)