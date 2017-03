Mất hàng chục triệu mua đồng đen giả

Ngày 11/8, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Xuân Im (55 tuổi) và Phạm Hiếu (21 tuổi, là 2 cha con cùng ngụ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đồng đen giả.



Theo đó, khoảng tháng 10/2010 ông Lê Văn Tích (55 tuổi, ngụ thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) quen với đối tượng Nguyễn Đức Anh Quân (chưa rõ lai lịch) ở ngã tư cầu vượt An Sương (TP.HCM). Quân tự giới thiệu mình là, giám đốc công ty lớn có trụ sở tại TP.HCM và rủ ông Tích đi mua đồng đen. Sau đó Quân giới thiệu cho ông Tích gặp Hiếu.



Qua vài ngày, Hiếu gặp Quân và ông Tích tại một quán nước. Trong lúc ngồi uống cà phê, Hiếu làm ra vẻ bí mật cho biết bố của Hiếu là ông Im đang sở hữu 1 món hàng đồng đen có trọng lượng 4,7 kg, đang tìm người bán giúp với giá 25.000 USD/kg. Nếu bán được, chỉ cần cho ông Im… 15 triệu đồng/kg! Số tiền còn lại chia cho Hiếu, Quân và ông Tích.



Nghe vậy, Quân thúc ông Tích cùng nhau đi tìm người có nhu cầu mua đồng đen. Đến tháng 11/2010, ông Tích tìm được người mua đồng đen nên liên lạc với cha con Hiếu. Khoảng tháng 12/2010, Im bảo ông Tích ra Quảng Bình bàn bạc việc bán đồng đen. Sau đó, ông Tích cùng một số người ra nhà ông Im ở khoảng 10 ngày. Thời gian này, nhóm của ông Tích bàn bạc vụ thỏa thuận việc mua bán đồng đen với ông Im, nhưng Im ra giá phải có 1 tỷ đồng mới cho xem hàng, vì vậy nhóm ông Tích quay về Bình Phước.



Khoảng tháng 1/2011, cha con Im, Hiếu tiếp tục gọi ông Tích ra Quảng Bình để thỏa thuận việc bán đồng đen. Ông Tích cùng một người tên Lộc, Nam đón xe ra nhà ông Im để xin được xem hàng, nhưng Im vẫn yêu cầu có tiền mới cho xem, nhóm ông Tích lại quay về. Ngày 22/7/2011, tiếp tục Im gọi ông Tích ra Quảng Bình bàn bạc và thống nhất mang đồng đen vào Bình Phước bán. Do không đủ tiền đi xe nên ông Tích gọi vợ là chị Phạm Thị Hà mang tiền gấp để mua hàng vào. Chị Hà không đi được nên ngày 26/7, đã nhờ chị Hà Thị Ngân (41 tuổi, ngụ cùng thôn) đem tiền cho ông Tích.



Ngày 29/7/2011, ông Tích thuê xe 7 chỗ chở cha con Im vào Bình Phước, và Im đem theo 1 chùm trái cây bằng kim loại và 1 láp xe ôtô và 1 quả chuông gói kỹ trong gói giấy bạc và bảo đó là đồng đen.



Ngày 31/7, cả nhóm về đến nhà ông Tích, tại đây ông Tích điện thoại cho ông Kiên là người của 1 tập đoàn quốc tế có văn phòng đại diện tại 134 Hoàng Xuân Nhị (Q.Tân Phú-TP.HCM) để báo đã có đồng đen nên ngày 2/8/2011, Kiên lên nhà ông Tích để thử hàng. Tuy nhiên khi được yêu cầu cho kiểm tra, Im vẫn yêu cầu phải bỏ ra 1 tỷ đồng mới cho thử xem có phải đồng đen hay không. Sau đó, Kiên đưa 2 con gái của ông Tích là chị Ngân và Mơ cùng cha con Im về công ty nơi Kiên làm ở TP.HCM để chơi.



Tối 4/8/2011, chị Ngân và Mơ yêu cầu Im cho xem đồng đen. Lúc này không thể thoái thác, Im đành bảo Hiếu lấy đồng đen ra cho mọi người coi thì phát hiện không phải đồng đen nên gọi người nhà báo Công an xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Sau khi được mời lên lấy lời khai, ông Tích cho biết đã chuyển tiền vào tài khoản của cha con ông Im tổng cộng 35,3 triệu đồng.



Sau khi xác định hành vi của cha con ông Im cấu thành tội phạm, ngày 5/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã ra lệnh bắt khẩn cấp cha con Im để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Theo Hoàng An (Bee)