Mất hơn trăm triệu đồng trong cốp xe hỏng khóa

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10-10, thấy xe mô tô của anh Nguyễn Văn Ngà (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú) đang để bên lề đường, không có người trông coi. Trên xe có lắp một cốp xe tự chế bằng kim loại.

Thấy ổ khóa cốp xe bị hỏng, Tài đến mở cốp xem thử thì nhìn thấy rất nhiều tiền bên trong (tổng cộng đến 105 triệu đồng). Tài liền lấy hết số tiền trên đem về nhà cất giấu.

Phát hiện tài sản bị mất, anh Ngà đến trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Thạnh Phú đã nhanh chóng xác định Tài là đối tượng đã thực hiện vụ án trên. Tài sau đó được mời về cơ quan công an làm việc và đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.