Mất iPhone 5, khai báo mất... tiền tỉ

Tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 22-2 cho biết, cơ quan điều tra vừa làm rõ một vụ trộm cắp tài sản cũng như khai báo khống trên địa bàn quận này.

Chị Vũ Hoàng Điệp khai báo bị mất tài sản trị giá tiền tỉ

Trước đó, người bị hại là chị Vũ Hoàng Điệp (SN 1980, ở phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình) đến công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa) trình báo: khoảng 14 giờ 30 ngày 18-2, khi chị Điệp đang bán hàng ở cửa hàng mỹ phẩm tại số 460 phố Xã Đàn (phường Nam Đồng) thì có 1 phụ nữ trung niên đến hỏi mua mỹ phẩm.

Theo chị Điệp, người phụ nữ này liên tục chọn mua các loại mỹ phẩm, thời gian rất lâu. Đến 16 giờ 20 cùng ngày, người phụ nữ khách hàng đến gần chị Điệp, rũ tóc, kéo chun buộc, thả tóc để buộc lại thì chị thấy bị choáng váng, chóng mặt, không nhận biết vụ việc xung quanh nữa.

Khoảng 20- 30 phút sau tỉnh dậy, chị Điệp phát hiện bị mất 1 chiếc túi xách trong có 35.000 Euro, 1.900 USD và khoảng 48 triệu đồng tiền mặt cùng 2 iPhone, gồm 1 iPhone 3, 1 iPhone 5,… có tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, rà soát các đối tượng. Tuy nhiên, manh mối khá ít do cửa hàng không trang bị camera cũng như không có nhân chứng.

Một việc khá bất ngờ là, qua thông tin trên báo chí về vụ trộm hi hữu theo theo lời trình báo của nạn nhân, chính chồng cũ của nghi can lấy trộm tài sản của chị Điệp đã đến công an trình báo ngày 20-2.

Theo người đàn ông này, thấy con gái có điện thoại iPhone 3, anh có hỏi han thì biết là mẹ cho. Biết vợ cũ có tiền án về tội ăn cắp điện thoại, nghi ngờ đây chính là tang vật vụ án nên anh đã trình báo.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến ngày 21- 2 công an quận Đống Đa đã triệu tập Lê Thị Hồng Thiệp (SN 1967 ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; hiện ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có 2 tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp).

Lê Thị Hồng Thiệp đang khai nhận tại cơ quan công an

Qua đấu tranh, Lê Thị Hồng Thiệp thừa nhận đã lấy trộm tại cửa hàng mỹ phẩm trên phố Xã Đàn nhưng chỉ là 2 chiếc điện thoại. Thiệp đã bán mất chiếc iPhone 5 lấy 8 triệu tiêu xài. Còn iPhone 3 cho con gái dùng nên mới bị lộ.

Đại uý Nguyễn Trọng Tùng, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa, cho biết, đến lúc này lực lượng điều tra lại phải đấu tranh với… bị hại.

Không thể chối cãi, bị hại Vũ Hoàng Điệp đã thừa nhận chỉ mất 2 điện thoại cùng mấy trăm ngàn đồng tiền lẻ. Sở dĩ chị Điệp trình báo như vậy là vì nghĩ nếu trình bày chỉ mất 2 điện thoại thôi thì sợ công an không vào cuộc.

Điều tra viên cũng khẳng định, không có chuyện thôi miên hay đánh thuốc mê để trộm cắp tài sản của chị Điệp. Thiệp chỉ lợi dụng sơ hở của bị hại để trộm cắp. Bị hại có tiền sử bị huyết áp thấp nên có khả năng bị xỉu đi đúng thời điểm ấy. Lợi dụng cơ hội này, Thiệp đã ra tay “thó” luôn điện thoại.

Trao đổi với PV ngày 22- 2, Đại tá Bùi Ngọc Đại, Trưởng Công an quận Đống Đa, cho biết, việc hoang tin này gây khó khăn cho công tác điều tra do khó xác định, khoanh vùng đối tượng. Người hoang báo đã vi phạm vào điều 307 Bộ luật hình sự về hành vi khai báo gian dối, cung cấp tài liệu mà biết rõ là sai sự thật. Khung hình phạt cho tội này là cảnh cáo đến phạt tù không giam giữ 1 năm; nặng thì phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

“Trong trường hợp này, chúng tôi đang đấu tranh và xem xét thái độ của bị hại Điệp. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những bị hại khác. Việc khai báo sai không những làm cho cơ quan điều tra như bị “tung hỏa mù” mà còn có thể vô tình phạp pháp” - Đại tá Đại nhấn mạnh.

