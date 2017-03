Mất mạng do thua bạc ở Campuchia

TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Sáng 14-8, trực ban Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (tại thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa) tiếp một người đàn ông tên H. với gương mặt hoảng loạn, cơ thể nhiều vết bầm, trầy xước. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh H. cung cấp thông tin vừa xảy ra bên kia đường biên. Ngày 2-8-2011, anh đi đánh bạc ở casino Las Vegas, thành phố PaVet, tỉnh SvâyRiêng, Campuchia (tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Đánh được một lúc thì thua cháy túi. H. liền thế mạng lấy 1.000USD chơi tiếp. Nhưng “vận đen” tiếp tục đeo đuổi, H. lại thua sạch tiền vừa vay. Do không có tiền trả, nhóm cho vay bắt anh đưa đến giam ở phòng 5131 casino Sato, chờ người nhà đem tiền qua chuộc mạng.

Vợ và con bên di ảnh nạn nhân

Tại đây, H. thấy còn có sáu người Việt Nam khác (bốn nam, hai nữ) cũng vì ham đánh bạc vay tiền rồi thua cháy túi, bị bắt về giam chung. Để khống chế con nợ và đe dọa gia đình nạn nhân, các đối tượng quản lý thường xuyên đánh đập dã man và yêu cầu họ phải gọi điện báo gia đình sớm mang tiền sang chuộc. Trong những người bị giam tại đây có Tèo Mập (tên thật Đỗ Thành Công, SN 1977, ngụ xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa) bị đánh nhiều nhất do bị giam đã lâu mà người nhà không đem tiền qua chuộc.

15 giờ ngày 9-8, Tèo Mập lại tiếp tục bị hai tên to lớn đánh không thương tiếc. Không chịu nổi, Tèo Mập cùng một người đồng cảnh ngộ tên Tùng, ngụ tỉnh Vĩnh Long đã chống cự và dùng ghế đập bể cửa kính, nhảy ra ngoài. Tèo Mập đã té chết ngay tại chỗ, xác bị đem đi đâu không rõ, còn người bạn tên Tùng bị gãy cả chân tay. Đến ngày 12-8, trong lúc được đưa đi ăn cơm, anh H. đã “liều mình” tháo chạy và thoát được về VN. Sau khi trình báo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, anh H. đã tìm đến gia đình Tèo Mập để báo tin dữ.

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI

Trong ngôi nhà nhỏ cất tạm bợ ven Quốc lộ 62, mái nhà mục nát, bên trong chỉ có cái giường gỗ cũ kỹ ở xã Bình Hiệp, chị Bùi Thị Hương - vợ Tèo Mập, ôm con khóc cho biết: “Anh Tèo làm nghề chạy xe ôm, thỉnh thoảng có qua các sòng casino chơi bài. Gần cuối tháng 7-2011, anh đi đánh bạc bên casino và không thấy về”. Hai ngày sau khi chồng đi, chị Hương gọi điện khuyên anh nên bỏ cờ bạc về lo làm ăn với vợ con, nhưng anh Tèo không nghe. Sau đó một ngày, anh Tèo điện về nói đã thua bài và thế mạng 2.000USD, bắt vợ bán lô đất nền trong khu dân cư đem tiền qua chuộc mạng. Chị Hương cho biết, lô đất nền nói trên được Nhà nước bán ưu đãi với giá 10 triệu đồng cho hộ nghèo, bây giờ có muốn bán cũng không được. Vì vậy, chị không kiếm đâu ra hơn 40 triệu đồng qua Campuchia chuộc mạng chồng. Sáng 9-8, một giọng đàn ông lạ từ số điện thoại 00855979532... điện cho chị gặng hỏi: “Tiếc 2.000USD hay tiếc 70kg thịt của chồng?”. Chị Hương hoảng hốt chạy vạy mượn tiền, sau đó gọi lại cho chồng và cả số điện thoại nói trên, nhưng đều không liên lạc được.

Vợ chồng chị Hương có năm người con trai, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Nhà không có ruộng đất, chồng chạy xe ôm, vợ bán nước giải khát ven đường. Từ khi có casino bên kia biên giới, anh Tèo chạy xe ôm được đồng nào đều đem nướng hết vào casino, vợ khuyên can thế nào cũng không được. Chị Hương nhờ người phóng tấm hình anh Tèo từ giấy CMND để lập bàn thờ, mong chính quyền giúp sớm đưa xác chồng về chôn cất.

Đại tá Lê Đức Hạnh - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An cho biết: “Sau khi được anh H. trình báo, Bộ đội Biên phòng Long An đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh SvâyRiêng xác minh vụ việc. Phía bạn xác nhận có một vụ nhảy lầu ở Casino Sato vào ngày 7-8 (chứ không phải 9-8 như trình báo của anh H.), và chỉ có nạn nhân T. ở tỉnh Vĩnh Long bị gãy tay chân (hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở SvâyRiêng), chứ không ghi nhận có án mạng”. Đại tá Hạnh cũng cho biết, các casino bên nước bạn thuộc quyền quản lý của trung ương, các cơ quan chức năng tỉnh SvâyRiêng không có quyền can thiệp. Vì vậy để xác minh chính xác vụ việc là cả quá trình phức tạp. Trong khi đó, việc cho vay và bắt giữ người đều là hoạt động bất hợp pháp của các nhóm cho vay nặng lãi và tội phạm từ Việt Nam sang hoạt động trên nước bạn bên cạnh các casino. Đại tá Hạnh nói thêm, dù khó khăn nhưng ông sẽ cử lực lượng tích cực xác minh, nếu đúng anh Đỗ Thành Công đã chết, sẽ nhờ phía bạn giúp sớm đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình.

Hiện vẫn có rất nhiều đường dây câu móc người từ Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Tại một quán cà phê ở trung tâm TP. Tân An, cứ 9 giờ sáng là có một chuyến xe du lịch 15 chỗ đưa người lên cửa khẩu và được rước sang biên giới đánh bạc đến chiều mới về. Tại đây cũng có hai phụ nữ chuyên cho vay đánh bạc với lãi suất 10% ngày, hoạt động như chốn không người. Cơ quan chức năng liệu có biết?



Theo TRÍ THƯ (CATP)