Mất mạng vì bị bạn nhậu đâm thủng tim

Lúc 0h30 ngày 4-9, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991); Lê Thành Huy (SN 1992), Hồ Phạm Lan My (SN 1994) cùng thường trú phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà tổ chức nhậu tại nhà trọ thuộc Tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang do bà Phan Thị Mai làm chủ kinh doanh (là nơi Mạnh thuê ở).

Trong lúc nhậu, Mạnh có mâu thuẫn với Huy nên đã dùng dao đâm Huy trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến 3h30 cùng ngày Huy đã chết tại bệnh viện.

Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định Huy chết do thủng tim. Đến 11h45 ngày 4-9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tên Mạnh về hành vi Giết người.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)