Mất mạng vì chọc ghẹo vợ của bạn nhậu

Ngày 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ đối với Nguyễn Văn Quân (31 tuổi), trú tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận về hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Quân tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Tsằn Lộc Nam (28 tuổi, tên gọi khác Tsằn Nhục Nàm, Cá Say), trú tại Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và một thanh niên tên Tăng.



Đến khoảng 21h30, trong lúc đang ngồi uống rượu, Nam đã có lời nói chọc ghẹo vợ của Quân là chị Trần Thị Hải Thu (27 tuổi) nên xảy ra mâu thuẫn với Quân. Trong cơn tức giận và sẵn có men rượu, Quân đã đá mạnh vào người làm Nam té ngã. Quân tiếp tục dùng cây chổi quét nhà đánh liên tục nhiều nhát vào đầu, mặt của Nam đến khi bất tỉnh.



Quân và một số người dân đã đưa Nam đi cấp cứu tại Trạm xá xã Sông Bình và Lương Sơn, huyện Bắc Bình nhưng do vết thương quá nặng nên Nam đã tử vong. Quân đã đến Công an huyện Bắc Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình





Theo Khánh Băng (CAND)