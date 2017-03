Mất mạng vì chửi người va chạm giao thông

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra thông báo truy tìm nhân chứng chứng kiến vụ đâm chết người trên đường liên ấp 2-6 thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) mà nguyên nhân xuất phát từ va quệt xe.

Vào trưa 2/9, Nguyễn Văn Tuấn, 17 tuổi và Trần Văn Định (15 tuổi, cùng quê quán Bình Định) đến nhà trọ anh ruột của Tuấn ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh (TP HCM) để nhậu. 17h cùng ngày thì tiệc tàn, Định điều khiển xe gắn máy BKS 77H5-2335 chở Tuấn về nhà trọ ở tỉnh Bình Dương. Khi đến ngã ba Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu thì có một chiếc xe Wave màu đỏ chạy phía sau "ủi" nhẹ xe của Định.

Mặc dù chẳng bị hề hấn gì nhưng Tuấn quay lại có lời lẽ khiếm nhã với 2 thanh niên đi xe Wave đỏ. Ngay lúc đó, Tuấn thấy 1 trong 2 thanh niên này rút dao ra nên hối thúc Định bỏ chạy. Định liền tăng ga chạy đến ngã ba Quách Điêu - đường liên ấp 2-6 thì quẹo vào đường liên ấp 2-6 nhưng do cua quá gấp nên bị ngã xuống đường.

Liền sau đó, hai tên đi xe Wave mỗi tên cầm một con dao rượt đâm Tuấn và Định. Định nhanh chân chạy thoát, còn Tuấn bị đâm gục tại chỗ. Gây án xong, hai tên này lên xe tẩu thoát về hướng ấp 4, xã Vĩnh Lộc A; còn Tuấn được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vậy ai là nhân chứng chứng kiến vụ việc nêu trên xin báo cho Đội 9, PC 45, Công an TP HCM (gặp điều tra viên Nguyễn Hoài Nam; điện thoại 08.38387414) để cung cấp thông tin giúp cơ quan Công an truy tìm hung thủ. Danh tính người cung cấp thông tin sẽ được cơ quan Công an giữ bí mật tuyệt đối.





Theo M.T.P (CAND)