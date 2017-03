Mật phục bắt ‘đinh tặc’

“Để bắt quả tang hành vi rải đinh của Nghiêm Văn Long, chúng tôi đã mật phục trong một thời gian dài...” - Trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) cho biết.

Theo dõi nhiều ngày đêm

Trước đó, nhận thấy tình hình “đinh tặc” trên quốc lộ 1A có dấu hiệu bùng phát từ trước tết 2015, Công an quận 12 có văn bản chỉ đạo Công an phường An Phú Đông và các phường giáp ranh lên kế hoạch theo dõi, mật phục, triệt phá nạn “đinh tặc”.

“Chúng tôi mời các tiệm sửa, vá xe trên địa bàn phường An Phú Đông (khoảng 10 tiệm) để lấy thông tin nghi vấn về đối tượng “đinh tặc”. Qua tuyên truyền, người dân chỉ báo là có hiện tượng rải đinh chứ không cung cấp nghi vấn nào về đối tượng rải đinh… Qua hơn một năm theo dõi, chúng tôi vẫn không phát hiện được đối tượng rải đinh. Nạn rải đinh vẫn cứ nhan nhản trước mắt, gây nhiễu loạn cuộc sống người dân khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Anh em hạ quyết tâm, quyết bắt bằng được đối tượng rải đinh” - Trung tá Huệ bộc bạch.

Những mảnh đinh sắc nhọn mà Long đã rải trên quốc lộ 1A vào sáng 10-6. Ảnh: PHƯỚC TĨNH

Sau nhiều lần theo dõi, sáng 10-6, Trung úy Phạm Tấn Phát, công an phường An Phú Đông, thấy Nghiêm Văn Long chở vợ từ cầu vượt Ngã tư Ga về Thủ Đức có nhiều khả nghi. Trung úy Phát đeo bám đến khu phố 1, phường An Phú Đông thì thấy Long nhấp nhấp bàn chân, thả các mảnh kim loại sắc nhọn hình thoi từ dép xuống đường. Cùng lúc đó, anh Võ Thanh Tùng (quận 12) đang đi trên đường cũng phát hiện hành vi rải đinh của Long hô hoán lên, vừa lúc Trung úy Phát rồ ga, truy bắt đối tượng Long.

Đang thả đinh xuống đường, nghe tiếng hô hoán, Long giật mình thả tất cả mảnh kim loại còn lại trong dép xuống đường rồi rồ ga bỏ chạy. Trung úy Phát cùng anh Tùng đuổi theo, vừa lúc có hai bảo vệ dân phố gần đó cũng đuổi theo Long. Chạy luồn lách trong hẻm hơn 1 km nữa, Trung úy Phát áp sát được đầu xe Long và bắt gọn Long cùng vợ.

Trung úy Phát chia sẻ: “Thấy bà con bị dính đinh hoài nhưng không làm được gì, anh em vô cùng bức xúc. Nhiều đêm đi mật phục đến 3, 4 giờ sáng để bắt bằng được đối tượng may ra mới có thể dẹp được nạn “đinh tặc”. Rất may là sau nhiều ngày đêm mật phục, chúng tôi bắt quả tang đối tượng này”.

Hiện vợ chồng Long được cho bảo lãnh về nhà, Công an phường An Phú Đông đang thu thập thông tin nạn nhân thiệt hại vì nạn “đinh tặc”.

Xe bị thủng lốp như cơm bữa

Vừa bực mình vừa mệt mỏi chị Phan Cẩm Siêu (sinh viên năm hai Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) kể lại: “Lúc 18 giờ ngày 30-5-2015, tôi đi xe máy trên quốc lộ 1A hướng từ Ngã tư Ga về cầu vượt Bình Phước thì bị thủng lốp xe. Tôi dắt xe tìm tiệm sửa thì gặp đúng tiệm ông Nghiêm Văn Long, thay xăm, thay lốp tốn hết 430.000 đồng”.

Còn chị Chung Thái Mỹ Vân (nhân viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết: “Từ tết đến nay tôi liên tục bị dính đinh khi đến trường. Hôm 11-6, xe tôi lại bị thủng lốp vì dính hai mảnh kim loại hình thoi. Khi bị thủng lốp, tốn vài chục ngàn đồng không phải là khoản tiền quá lớn nhưng tôi cứ nơm nớp sợ bị té… Nhất là mỗi lần bị thủng lốp thì tôi lại phải dắt bộ xe thiệt là một cực hình...”.

Tương tự, sinh viên Đỗ Thiên Vân cho biết: “Nửa năm nay tôi bị thủng lốp xe bốn lần trên quốc lộ 1A. Cách đây một tháng, xe tôi đã bị thủng lốp khi đi trên quốc lộ 1A. Dắt xe vô tiệm, ban đầu chủ tiệm nói xe bị rách xăm nên thay xăm. Sau đó không hiểu sao lốp xe cũng bị tét luôn… Chủ tiệm nói phải thay lốp, tổng cộng hết 300.000 đồng”.