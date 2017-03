Mật phục kẻ rạch quần nữ sinh, một công an viên nguy kịch

Chiều 15-3, tin từ Công an xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trong lúc đang mật phục để truy bắt số người dùng dao rạch quần phụ nữ gây hoang mang dư luận thời gian qua, một công an viên xã Ninh Lộc đã không may bị tai nạn chấn thương sọ não.