Mất thắng, xe tải gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 11-5 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân - TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 60L-3185 do tài xế Nguyễn Khoa Phương (quê Bình Phước) đang lưu thông với tốc độ cao theo hướng An Lạc đi An Sương. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất thắng húc mạnh đuôi xe tải mang BKS 60C- 039.75 do tài xế Trần Văn Minh điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nh. Sỹ



Không dừng lại, chiếc xe BKS 60L-3185 tiếp tục gây tại nạn cho một số phương tiện khác trên Quốc lộ 1A và chỉ chịu dừng lại khi leo lên dải phân cách. Vụ tai nạn không gây tổn thất về người, tuy nhiên có 4 xe bị hư hỏng nặng và khiến Quốc lộ 1A kẹt cứng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Tân đã có mặt để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.