Mặt thật của bà chủ ép nhân viên xăm quái thú

Những hành vi ghen tuông mất nhân tính của bà Nguyễn Thị Anh (Vũng Tàu, thường gọi là Trâm Anh) đối với Nguyễn Thị G. (20 tuổi, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) thời gian qua đã khiến dư luận hết sức căm phẫn. Dù kẻ gây tội đã bị bắt giữ, song những vết thương trên da thịt và nỗi đau đớn về tinh thần vẫn chưa khi nào nguôi giằng xé cô gái trẻ.



Ít ai biết, bà Trâm Anh vốn cùng quê với G. và biết rõ gia cảnh khốn khó của mẹ con G. Vì tin tưởng, nên bà H., mẹ G. đã gửi con vào bán hàng cho hai vợ chồng bà ở Vũng Tàu ngay khi G. mới 17 tuổi. Thời gian đầu, bà Trâm Anh gửi tiền đều đặn cho gia đình G. và không tiếc lời khen ngợi G. ngoan ngoãn, lễ phép. Vợ chồng bà Trâm Anh không có con nên bà nói sẽ thương G. như con. Nghe thấy vậy, ai cũng mừng cho G. vì đã gặp được người tốt.



Khi mới vào, G. đảm đương việc bán tạp hóa, sim thẻ điện thoại, nhưng ngay sau đó những chuỗi ngày kinh hoàng cứ nối tiếp nhau khi G. bị ép làm việc và tiếp khách tại quán karaoke của gia đình bà.





Chân dung bà chủ Trâm Anh (trái) và những vết sẹo đau đớn trên gương mặt G.



Theo Nguyễn Thị L., chị gái của G. tiết lộ với báo Dân trí, gia đình bà Trâm Anh thuê 7 cô gái làm thuê, trong đó 1 cô được giao nhiệm vụ cơm nước, 6 cô còn lại chia làm 2 ca phụ trách việc bán hàng tạp hóa. Tuy nhiên, bà Trâm Anh luôn chú ý phân ca để 3 người cùng quê không thể làm chung 1 ca, 2 chị em L. và G. cũng bị phân tách thành 2 ca. Bà Trâm Anh yêu cầu nhân viên trong giờ làm không được trò chuyện riêng với nhau, bởi vậy L. chỉ hay biết mọi chuyện về G. khi 2 chị em cùng lên xe về quê.L. cũng cho biết, bà Trâm Anh thường xuyên tỏ ra quan tâm đến nhan sắc của nhân viên, nhiều lần hào phóng bỏ tiền túi để sắm sửa phấn son, quần áo đẹp các cô gái. Thậm chí khi thấy cô gái nào chưa chỉn chu hay trang điểm chưa đúng ý, bà Trâm Anh sẽ yêu cầu sửa sang lại rồi mới được ra làm việc.Ngoài ra bà Trâm Anh còn là người hết sức sùng bái bói toán và có máu ghen khủng khiếp khiến ông Phạm Thế Phong – chồng bà chỉ dám quanh quẩn ở nhà chứ không dám đi đâu. Do đó, tháng nào, 2 vợ chồng bà Trâm Anh cũng xảy ra cãi vã vài ba lần. Ghen tuông cũng chính là lý do khiến bà Trâm Anh nổi giận, tra hỏi G. và ép buộc G. thừa nhận hành vi có dan díu với chồng mình và sau đó thực hiện một chuỗi những hành vi mất nhân tính như cạo trọc đầu, ép G. xăm 3 con rết lên mặt và ngực.Sau khi bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi giam giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản, mới đây cơ quan điều tra cũng đang xem xét để làm rõ dấu hiệu môi giới mại dâm của bà Trâm Anh. Theo lời khai, G. đã bị bà Trâm Anh ép phải bán dâm cho khách nước ngoài và Việt Nam tại quán café Mỏ Neo và quán karaoke do bà làm chủ, trong đó có lần “đi khách” được 20 triệu nhưng bà Trâm Anh đều lấy hết. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, bà Trâm Anh vẫn một mực chối tội.Hiện vết xăm của G. bị tổn thương khá nặng, thành những vết sẹo lớn. Vụ việc kinh hoàng trên đã gieo giắc vào tâm hồn cô gái đôi mươi nỗi ám ảnh kinh hoàng và khiến dư luận vô cùng bất bình.Theo Minh Anh (VNN)