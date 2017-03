Mất tiền, còn phải mua vé mới

Theo quy định của ga Sài Gòn, tất cả vé tàu Tết đi từ các ngày 20 đến 28 tháng Chạp (từ 27 đến 4-1-2008) sẽ được bán trên mạng. Người truy cập nếu đặt chỗ phải để lại họ tên và số chứng minh nhân dân (CMND). Sau đó thanh toán tiền qua ngân hàng (hoặc đến ga trả tiền) rồi mới được nhận vé.

Trên vé tàu Tết sẽ ghi rõ họ tên và số CMND của người đăng ký đi. Thế nhưng những ngày qua, dọc từ cổng ga Sài Gòn kéo dài ra đường Nguyễn Thông đã có nhiều “chợ” vé hoạt động rất nhộn nhịp. Nhiều hành khách vì không có thời gian rồng rắn, ăn dầm nằm dề ở ga nên đã chấp nhận mất thêm một khoản tiền để có được chiếc vé đi tàu từ những “chợ” vé này.

Vấn đề đặt ra là liệu với những chiếc vé mua không đúng theo quy định của ngành đường sắt (tên người đi, số CMND không trùng khớp với thông tin người mua) thì liệu hành khách có được sử dụng lên tàu?

Vé chợ đen không có giá trị

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết ga đã nắm rõ tình trạng “cò” vé tụ tập trước cổng nhưng có lúc... lực bất tòng tâm. “Chúng tôi chỉ có quyền trong địa phận ga, còn từ cổng trở ra chúng tôi có muốn dẹp cũng không được. Các “cò” vé biết được điểm yếu này nên chỉ đứng ngoài đường mời chào.

Ga đã phối hợp với Công an phường 9, quận 3 truy quét các “cò” vé, bắt giữ chín đối tượng và lập hồ sơ xử lý. Nhưng khi công an đi khỏi thì họ lại ngang nhiên túa ra mời chào” - bà Phương... lắc đầu. Liên quan đến hoàn vé khi đã mua, bà Phương cho biết khách phải chịu trừ đi 20% chi phí hoàn vé, phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 tiếng và phải có lý do xác đáng (lý do công tác, do không có nhu cầu về quê nữa...).

Theo ông Đỗ Quang Văn, Phó ga Sài Gòn, mỗi vé tàu bán ra đều có kèm chứng từ. Trên vé tàu Tết năm nay, ga cũng có ghi rõ họ tên và CMND. Vì vậy, nhà ga hoàn toàn có thể xác định được ai là người mua, nhân viên quầy nào xuất vé.

Vé người đi tàu xuất trình, nếu thông tin tên họ và số CMND không đúng thì không được coi là hợp lệ. “Người dân không nên mua vé chợ đen vì nếu phát hiện, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định bằng cách buộc người đi tàu phải bỏ tiền mua thêm một vé mới tại chỗ!” - ông Văn nói.

Tịch thu vé có phải bồi thường?

Tuy thống nhất hướng xử lý như trên nhưng bà Phương vẫn có chút băn khoăn: “Vé là vé thật nhưng tên người mua vé và người đi tàu khác nhau. Nếu thu hồi tài sản của người khác (vé - PV) thì có trái luật? Chẳng hạn như ban đầu có 200 công nhân mua vé theo đoàn. Sau đó có 10 người không đi nữa bèn đem vé bán chợ đen. Vậy thì xử lý 10 vé đó thế nào và giải quyết ra sao với 190 hành khách còn lại?” - bà Phương nói.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn luật sư TP.HCM, việc xử lý vé chợ đen phải căn cứ vào quy định pháp luật và điều lệ vận chuyển của ngành đường sắt. Điều 530 Bộ luật Dân sự quy định bên vận chuyển có quyền từ chối chở khách nếu khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển.

Hành khách sẽ không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp điều lệ vận chuyển của hãng có quy định rõ ràng như vậy. Hiện quy định vận tải hành khách trên đường sắt quốc gia mới chỉ đề cập các trường hợp vé tàu không hợp lệ như rách, nhàu, nát, nhòe, bị tẩy, xóa, sửa chữa hoặc không đúng chuyến tàu, thời gian ghi trên vé mà không có xác nhận của ngành. Còn trường hợp như vé chợ đen thì không thấy quy định.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn luật sư TP.HCM, nhà ga có thể không cho người không có đúng tên trên vé lên tàu. “Trong ngành hàng không, nếu sai họ tên, CMND thì không bao giờ được lên máy bay. Ngành đường sắt nếu đã có thông báo ghi trên vé thì có quyền không chở khách và không bồi hoàn nếu khách vi phạm” - luật sư Liên nói.

Để ngăn chặn tình trạng vé chợ đen, luật sư Liên và luật sư Hậu cũng đều cho rằng về lâu dài, ngành đường sắt nên bổ sung thêm quy định mới vào điều lệ ngành cho chặt chẽ thay vì phải thông báo vào trước mỗi lần bán vé Tết như hiện nay.