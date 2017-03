Mất tiền ‘khủng’ vì bẫy lừa quà ảo

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy nã quốc tế đối với Võ Thị Xuân Lan (đăng ký thường trú tại phường 13, quận 6, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo qua Facebook.

Theo trình bày của chị TTT (ngụ TP Đà Nẵng), chị có quen với một người đàn ông tên Donald Jack qua Facebook. Người này tự nhận là kỹ sư đang sống tại bang Texas (Mỹ). Qua một thời gian trò chuyện, người này đã chiếm được tình cảm của chị T. và nói muốn sang Việt Nam để tổ chức cưới và làm thủ tục đưa chị sang Mỹ. Đồng thời, Donald Jack hứa gửi tặng chị T. nhiều đồ trang sức, áo quần có giá trị. Sau đó, chị T. nhận được điện thoại của một phụ nữ tên Lan xưng là nhân viên Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội). Lan thông báo chị T. có một thùng bưu kiện từ Mỹ gửi về. Muốn thông quan phải đóng thuế 30 triệu đồng. Nghe vậy chị T. liền chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của “cán bộ hải quan” mang tên Võ Thị Xuân Lan, mở tại chi nhánh TP.HCM.





Một nạn nhân bị lừa qua Facebook đang trình báo với cơ quan công an. Võ Thị Xuân Lan (ảnh nhỏ) đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trong lúc chờ nhận quà, chị T. lại nhận được cuộc điện thoại thứ hai của Lan thông báo do giá trị của kiện hàng khá lớn, gần cả triệu USD nên mức đóng phí cao hơn. Chị T. cuống cuồng lo thêm 100 triệu đồng để gửi vào tài khoản Lan. Tiền phí đã thanh toán nhưng chị T. chờ mãi không thấy quà đến. Gọi điện cho Donald Jack và Lan thì số điện thoại bị khóa. Biết bị lừa, chị T. đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, nhiều người khác ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp… cũng sập bẫy quà ảo từ cái tên Donald Jack. Qua rà soát, chủ số tài khoản tên Võ Thị Xuân Lan hiện đang ở Campuchia. Lan quen biết với Donald Jack qua mạng nên cả hai cùng phối hợp thực hiện hành vi lừa đảo nói trên.

Tương tự, trường hợp chị LTTH (ngụ Hà Nội) quen biết với một người có tên Robert James (giới thiệu đang sinh sống ở vương quốc Anh) qua Facebook. Qua thời gian quen biết, Robert James nói chuyển cho chị H. một kiện hàng trị giá lớn từ Anh về. Để nhận hàng, chị H. phải chuyển một khoản “phí hải quan” gần 100 triệu đồng. Chị H. đã chuyển số tiền này vào tài khoản của một người ở TP.HCM nhưng chờ mãi cũng không nhận được kiện hàng mới biết mình bị lừa.

Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lấy phí vận chuyển hàng chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Theo đó, các đối tượng này thường giả danh nhân viên hải quan, nhân viên sân bay… để lừa gạt nạn nhân nộp tiền lệ phí để nhận hàng quà biếu. Đặc biệt, kẻ lừa đảo còn làm giả các loại giấy tờ, hóa đơn chuyển hàng, mua hàng rồi gửi cho nạn nhân xem trước để tạo lòng tin.