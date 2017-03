Mất tiền vì ‘Tây’ mua hàng ‘làm xiếc’

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện tình trạng một số người nước ngoài khi mua hàng rồi đưa tiền mệnh giá lớn để người bán thối lại. Nhân đó, khách lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người bán hàng để chiếm đoạt tiền.

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Theo chị Vương Thị Ngọc Huế, nhân viên kế toán của đại lý nước ngọt BN (xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai), chiều 13-9 có hai vị khách nước ngoài vào đại lý hỏi mua một thùng nước ngọt. Tuy nhiên, sau đó vị khách Tây chỉ mua sáu lon nước với tổng số tiền 45.000 đồng rồi trả tờ 200.000 đồng. Chị Quế mở tủ lấy ra cọc tiền hơn 50 triệu đồng để lấy tiền thối lại thì bất ngờ khách ngoại chộp tay chị giật lấy cọc, tiền. Sau đó, người này đảo cọc tiền liên tục trước mắt chị Quế và đề nghị đổi tiền lẻ. Thấy vậy, nhân viên đại lý lên tiếng: “Không được cho họ cầm tiền”. Chị Quế sực tỉnh giành lại cọc tiền rồi bỏ vào ngăn tủ. Sau khi hai khách Tây đi khỏi, chị Quế kiểm tra lại cọc tiền thì phát hiện mất hơn 16 triệu đồng. Đến lúc này thì chị Quế chỉ còn cách lên công an xã trình báo sự việc. “Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà họ lấy được 16 triệu đồng. Bởi khi họ đảo tiền mắt tôi luôn nhìn chăm chú và tay còn hứng dưới cọc tiền. Có lẽ tôi bị họ thôi miên” - chị Quế nói.

Trước đó, chị Lê Thị Hoa, chủ shop quần áo trên đường Hoàng Minh Chánh (xã Hóa An, TP Biên Hòa), cũng bị mất tiền trong tình huống tương tự. Khoảng 21 giờ ngày 10-9, chị Hoa chuẩn bị đóng cửa thì có hai người nước ngoài, gồm một nam và một nữ đi xe máy tới hỏi mua áo. Khách nữ chọn một cái áo giá 150.000 đồng và đưa cho chị Hoa tờ 200.000 đồng. Khi chị Hoa lấy tiền ra thối thì người nữ giật lấy rồi đảo tiền liên tục. Sau đó, họ trả lại tiền cho chị Hoa. Trong lúc người khách nữ giật cọc tiền từ tay chị Hoa để “làm xiếc” thì người đàn ông đi cùng đứng án ngữ trước cửa tiệm, che mắt người ngoài đường. Chị Hoa kiểm tra lại phát hiện bị mất 4 triệu đồng nhưng đôi nam nữ kia đã biến mất.





Chị Hoa, chủ shop quần áo, bị khách ngoại vờ mua hàng lừa lấy tiền. Ảnh: TD

Nhiều nạn nhân của “nhóm xiếc” chuyên nghiệp

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an xã Hóa An cho biết công an xã có nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất tiền, nghi vấn người nước ngoài lừa đảo. Công an xã Hóa An đã chuyển hồ sơ sự việc đến Công an TP Biên Hòa xử lý. Được biết chỉ trong một thời gian ngắn tại xã Hóa An có ít nhất năm trường hợp bị người nước ngoài “làm xiếc” lấy tiền như trên. Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ ở xã Hóa An mà gần đây đã xảy ra nhiều vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP Biên Hòa, nhóm người nước ngoài sử dụng thủ đoạn khá tinh vi, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người bán hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của họ là vào các cửa tiệm mua một món hàng nào đó có giá trị thấp (card điện thoại, nước ngọt...) rồi đưa tiền mệnh giá lớn. Chờ người bán hàng lấy tiền cầm trên tay thối lại thì mấy vị khách Tây dùng ngón tay chỉ trỏ hoặc nói lớn tiếng khiến người bán hàng mất tập trung để đánh tráo tiền. Các “siêu lừa” thường đi chung nhóm trên xe ô tô, thời gian thực hiện hành vi lừa tiền rất nhanh rồi nhanh chóng lên xe chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là người kinh doanh tạp hóa cần hết sức cảnh giác trước các vị khách nước ngoài có biểu hiện bất minh. Khi phát hiện đối tượng khả nghi nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.