Mất tiền vì tin nhắn lừa “quà tặng lì xì”!

Bỗng dưng trúng thưởng!

Cảnh giác để không mất tiền

Chưa bao giờ tin nhắn lừa lại bùng phát mạnh như bây giờ, nhất là vào thời điểm cuối năm. Ai cũng hiểu sự lừa đảo này có liên quan giữa chủ nhân các đầu số dịch vụ với nhà mạng, nhưng lại không ai chịu trách nhiệm.Chị Hồng Anh, chủ thuê bao số 0913628xxx, phản ánh: Ngày 29-12, máy của chị nhận được tin nhắn gửi từ số máy 01252726871 với nội dung “Ban da nhan duoc “LOI CHUC NAM MOI” tu 1 TB yeu cau giau ten, loi chuc kem theo qua tang LIXI dau nam. De tai ve may ban soan tin: DA gui DTHT: 1900571203”.Cứ ngỡ là bè bạn muốn dành một món quà đặc biệt nhân ngày đầu năm nên chị Hồng Anh đã nhanh chóng làm theo chỉ dẫn. Nhưng khi thao tác xong, trong máy chị hiện về một tin nhắn vẻn vẹn chỉ có 4 chữ: “Chúc mừng năm mới”.Chờ dài cổ chẳng thấy quà đâu, chị Hồng Anh bấm máy kiểm tra thử thì thấy tài khoản đã “bốc hơi” hết 15.000 đồng. Quá bức xúc, chị Hồng Anh gọi điện thoại tới số vừa gửi tin nhắn thì máy này luôn ở trong tình trạng không liên lạc được.Trường hợp của chị Trịnh Thu, chủ thuê bao 0909773xxx thì còn bị thiệt hại nặng hơn. Chị Thu nhận được tin nhắn từ số máy 01278237890 với nội dung “Chuc mung ban da nhan duoc 1 chiec dien thoai P800i tu chuong trinh quay so ngau nhien cua Mobifone. Soan tin XUP800i29 va gui 3 lan den 6769 de xem chi tiet”.Vì là thuê bao của mạng Mobifone nên chị Thu tin là mình đã may mắn trúng thưởng. Vội vàng thao tác tin nhắn 3 lần như chỉ dẫn. Tuy nhiên, máy của chị vẫn nín khe, chờ suốt cả buổi sáng chị Thu chẳng nhận được tin nhắn phản hồi nào.Đến lúc kiểm tra lại tài khoản, chị mới tá hỏa khi biết 45.000 đồng đã mất sạch theo 3 tin nhắn chị vừa thực hiện hồi sáng. Không chỉ riêng trường hợp của chị Anh, chị Thu, theo ghi nhận của chúng tôi có đến cả ngàn người sử dụng điện thoại di động bị mắc lừa bởi những tin nhắn kiểu này, chỉ có khác là khi thì trúng thưởng 1 chiếc điện thoại P800i, lúc lại là chiếc điện thoại N100i, khi nữa lại là chiếc máy nghe nhạc iPod...Thủ đoạn lừa đảo vẫn tiến hành theo một trình tự cũ đó là dùng các tin nhắn trúng thưởng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của người tiêu dùng để tiến hành lừa đảo như tin nhắn trúng điện thoại, máy nghe nhạc mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Những tin nhắn này xuất phát từ đầu số dịch vụ nạp tiền vào tài khoản game qua SMS của VinaGame (đầu số 6769).Mặc dù Công ty VinaGame thông báo đã kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đầu số 6769 là Vinaphone, Mobifone, Viettel để thiết lập hệ thống phát hiện tin nhắn lừa đảo, thế nhưng vào thời điểm này, tin nhắn lừa vẫn ngang nhiên tồn tại và đang rất “ăn nên làm ra”.Mặt khác, các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông cũng có cảnh báo nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báo không thôi là chưa đủ. Qua tìm hiểu của chúng tôi, vấn đề khiến các mạng không dám xử lý mạnh tay với tin nhắn lừa đảo, chính là doanh thu từ tin nhắn đến các đầu số của nhà cung cấp dịch vụ (CP) sẽ được chia một phần cho nhà mạng. Chính vì vậy, tuy tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay với các CP vi phạm, song vẫn làm ngơ cho tin nhắn lừa đảo mặc sức tung hoành mà không hề có động thái nào cứng rắn hơn để ngăn chặn.Trước tình trạng này, người sử dụng điện thoại di động cần cảnh giác tối đa khi bỗng nhiên nhận được “quà thưởng” từ tin nhắn. Chỉ cần một phút lơ là mà làm theo hướng dẫn là đã mất đi 15.000 đồng. Chưa kể thực hiện xong tin nhắn còn phải bấm một loạt động tác tiếp theo. Cách tốt nhất để không bị lừa tiền là bỏ qua những tin nhắn dạng này – một chuyên gia trong ngành viễn thông đã khuyến cáo như vậy.