Mất toi 60 triệu vì tin lời phó chánh thanh tra 'dỏm'

Theo điều tra, cơ quan điều tra nhận được thông tin một người phụ nữ tên H (25 tuổi, trú tại xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị một người đàn ông lừa số tiền hàng chục triệu đồng để giúp chị thi đậu viên chức ngành Giáo dục.



Nghi can Thọ

Theo tường trình của người này, chị H. có quen biết với người tên Lê Tài, người này đã nhận của chị hơn 60 triệu đồng và đưa một số giấy tờ liên quan, trong đó có đáp án đề thi viên chức. Tuy nhiên, sau khi thi thì chị H. phát hiện đáp án đề thi không giống với kết quả mà Tài đưa cho mình.

Vụ việc được báo lên cơ quan điều tra tỉnh Quảng Nam. Vào cuộc xác minh, Công an phát hiện và bắt nghi can Lê Tài để làm rõ vụ việc. Theo khai nhận, Tài tên thật là Lê Tấn Thọ (30 tuổi, ngụ tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, Thọ đi cắt tóc ở Điện An thì quen biết với người phụ nữ nói trên và đã lên kế hoạch lừa đảo.

Thọ nói khống là mình Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam và có thể giúp chị H. thi đậu viên chức và lừa đảo lấy của chị hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, nghi can này còn lừa một người khác với hình thức tương tự số tiền 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.