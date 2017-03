Mất trộm 300 lượng vàng

Ông Thế kể lại: “Khoảng 0g30 phút tôi bắt đầu đi ngủ, và tôi nằm ngủ ngay dưới tiệm vàng (cách hai tủ vàng bị trộm khoảng 1 mét), nhưng do ngủ say quá nên không phát hiện được. Rất may toàn bộ vàng ta, chúng không thể lấy được do tôi nằm ngủ chắn ngay lối vào để mở tủ”.



Bà Phùng Thị Cạnh, vợ ông Thế cho biết, toàn bộ số vàng tây vừa mất mới được bà nhập về từ TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của chủ tiệm vàng, công an xã đã đến ngay hiện trường, đồng thời báo ngay cho Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa.



Qua khám xét hiện trường cho thấy, trộm đã cạy cửa trên tầng 3 để đi xuống tầng trệt trộm vàng, nhưng chúng đi đông chứ không thể một hoặc hai người mà thực hiện được. Rất tiếc tiệm kinh doanh vàng với lượng tài sản lớn như vậy nhưng lại không lắp đặt camera tự động.



Hiệu vàng Anh Thế đã kinh doanh được 20 năm nay.





Theo VĂN KỲ (TTO)