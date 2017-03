Mất trộm ô tô giữa trưa ở trung tâm TP.HCM

Theo trình báo của anh Đào Thụy Nghiễm (ngụ tỉnh Đắk Nông), vào khoảng 11 giờ trưa 22-6, anh lái ô tô hiệu Fortuner đến quán cơm tấm Thuận Kiều ở 24-26 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1. Trước khi vào ăn cơm, anh Nghiễm đậu ô tô ở lề đường phía trước quán. Một lúc sau, anh Nghiễm đi ra thì phát hiện chiếc ô tô đã biến mất nên đến công an phường trình báo. Theo anh Nghiễm, bên trong ô tô anh còn để 300 triệu đồng cùng một máy tính bảng và một ĐTDĐ. Vụ mất trộm hi hữu này đã được chuyển giao cho Công an quận 1 điều tra.

T.KHUÊ