"Mắt xích" đường dây cá độ nghìn tỷ bị bắt trước ngày đính hôn

Ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Tuấn Tú (SN 1985, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), đối tượng đã bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn Tú

Theo hồ sơ, cuối năm 2012 đầu năm 2013, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án cá độ qua mạng. Quá trình điều tra được biết, số tiền tham gia trong đường dây này lên đến gần 1.000 tỉ đồng, cơ quan Công an đã khởi tố hơn 20 bị can.

Trong đường dây này, Phạm Văn Tuấn Tú là một mắt xích quan trọng. Trong thời gian Công an phá án, Tuấn Tú đã bỏ trốn. Ngày 1/2/2013, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với Tú về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Tuấn Tú đã lẩn trốn rất nhiều nơi như Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, TPHCM... Trong thời gian ở Nha Trang (Khánh Hòa), Tú quen một cô gái tên H. và đã có thai. Hai người hứa hẹn tiến đến hôn nhân.

Để chạy trốn Công an, Tú nói với H. là vào TPHCM để làm ăn. Sau một thời gian không thấy động tĩnh gì, Tú quyết định về lại Nha Trang để làm lễ đính hôn với H.

Đối với lực lượng công an, sau một thời gian điều tra nhưng đối tượng vẫn “chim trời cá nước”; tháng 3/2013, lực lượng Công an Đà Nẵng biết được Tú đang trốn ở Nha Trang.

Qua xác minh ở địa phương, biết Tú và H. sẽ kết hôn vào đầu tháng 7. Xác định đây là thời điểm để bắt tên tội phạm nguy hiểm này nên lực lượng Công an lên kế hoạch.

Trước ngày lễ đám hỏi, lực lượng Công an mật phục đợi Tú ra ngoài đường mới bắt giữ để không làm phiền đến họ nhà gái.

Sau hơn một buổi mật phục, đến chiều Tú mới xuất hiện trên chiếc xe máy đến một quán bún trên đường Nguyễn Hữu Huân (Nha Trang) và các chiến sĩ Cảnh sát truy nã đã bắt gọn.

Tại Công an thành phố Nha Trang, các chiến sĩ công an đã liên lạc với gia đình nhà gái về việc bắt Tú theo lệnh truy nã thì họ mới tá hỏa. Ngay sau đó, Tú được dẫn giải về Đà Nẵng và giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Theo ông Bính (Dân trí)