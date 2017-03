Mắt xích thứ tư trong đường dây lừa đảo bạc tỷ

Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2006 đến tháng 8-2007, Kiên và một số đối tượng khác đã thành lập Trung tâm FLY ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy nhằm thực hiện ý đồ lừa đảo xuất khẩu lao động. Kiên đã nhận hồ sơ và tiền người lao động, sau đó tìm cách bỏ trốn.

CQĐT xác định một khoản tiền lớn đã được Kiên chuyển cho Đinh Hùng Quảng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghệ mới.

Đây thực chất là đường dây lừa đảo hết sức tinh vi, bởi từ tháng 10- 2009, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị can Lê Đăng Lưu, trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP HCM, Giám đốc công ty CP Hợp tác đầu tư quốc tế, trụ sở tại TP Hà Tĩnh; cùng hai bố con Đinh Hùng Quảng, Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn công nghệ mới, và Đinh Hồng Giang, trú tại đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2006 và năm 2007, các bị can Quảng và Giang đã chiếm đoạt số tiền 382.300 USD và hơn 764,7 triệu đồng (tương đương gần 7 tỷ đồng) của 68 người có nhu cầu xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc. Trong số này, Lê Đăng Lưu chiếm đoạt 241.400 USD. Ngoài ra, Lưu còn chiếm đoạt 81.500 USD của 28 lao động khác, do một số đầu mối khác thu tiền. Để lừa người lao động, Lê Đăng Lưu và đồng phạm đã mở công ty, quảng cáo tuyển người đi XKLĐ sang Hàn Quốc, trong khi các công ty này không có chức năng XKLĐ; thuê địa điểm, thuê người dạy nghề và dạy tiếng Hàn cho các nạn nhân; đặt may mũ, quần áo đồng phục in lôgô một tập đoàn của Hàn Quốc phát cho người lao động… để tạo niềm tin cho người lao động.

Bản thân bố con Quảng - Giang đã lập công ty, thuê trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm để thu tiền của người lao động rồi chuyển tiền cho Lưu lo cho các lao động sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hứa hẹn, Lưu không đưa được người nào đi XKLĐ Hàn Quốc. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Lưu, cơ quan Công an thu được một tấm ảnh Lưu mặc quân phục đeo quân hàm Đại tá nhằm mục đích lừa đảo. Đáng chú ý, Lưu còn thuê một căn biệt thự ở quận Hoàng Mai, trong nhà treo nhiều ảnh chụp chung (ảnh ghép) với một số cán bộ cấp cao, để “lòe” người lao động. Với việc xác định vai trò của “mắt xích” thứ tư- Bùi Trung Kiên- vụ án này chắc chắn sẽ hé lộ thêm nhiều thủ đoạn cũng như bị hại của các đối tượng.

Theo M.Hà (ANTĐ)