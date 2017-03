Mâu thuẫn 2 thôn, côn đồ đánh học sinh ngay trong lớp

Khoảng 1 giờ ngày 5/3, em Bùi Duy Quang (trú thôn An Cường) là học sinh lớp 8C, trường THCS Bình Hải (xã Bình Hải, Bình Sơn) đang ngồi trong lớp ôn tập bài vở thì bị 4 tên Minh, Tây, Tùng, Nhật (cùng trú thôn Phước Thuận, xã Bình Hải), là những đối tượng bỏ học, sống lang thang, xông vào dùng mũ của Quang chụp kín mặt rồi đánh tới tấp vào đầu và mặt Quang.

Một trong 4 tên dùng dây nịt quất tới tấp vào lưng của Quang. Bị đánh bất ngờ nên Quang không thể chống đỡ và chỉ la lên sau khi đã vùng dậy chạy thoát và có sự can thiệp của thầy cô trong trường.

Hậu quả là trên mặt và đầu Quang có nhiều vết bầm sưng thành cục, trên lưng có hơn chục vết lằn rướm máu. Sau khi bị đánh, gia đình đã dẫn Quang đến UBND xã trình báo sự việc và nhờ chính quyền xã giúp đỡ.





Học sinh Quang và mẹ đang trình bày sự việc tại UBND xã

Theo Quang cho biết, từ tết đến nay em đã 2 lần bị nhóm côn đồ thôn Phước Thiện đánh. Lần trước, cách đây hơn 10 ngày Quang bị đánh tại một quán nước gần trường, lần này em bị đánh ngay trong lớp học.

Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch xã Bình Hải cho biết, việc đánh nhau của nhóm học sinh nói trên là do mâu thuẫn của người lớn trong hai thôn Phước Thiện và An Cường từ bấy lâu nay. Trong ngày trở lại trường đầu năm ngày 22/2 (mùng 9 tết), đã xảy ra vụ ba phụ huynh của các học sinh Phước, Thái, Quang lớp 8C (cùng trú thôn An Cường) đến trường và đánh hội đồng em Phạm Hồng Đức (lớp 8G, thuộc thôn Phước Thiện).

Đây là một vụ hành hung học sinh có hung khí (rựa, dây nịt…) mang tính chất bạo lực rất nghiêm trọng. Em Đức sau khi bị đánh đã phải nhập viện cấp cứu với vết thương ở cổ. Ông Công cho biết thêm, việc các học sinh hai thôn đánh nhau qua lại có sự tham gia của người lớn đã gây mất trật tự trị an cho địa phương cũng như gây hoang mang tâm lý cho nhiều học sinh khác, khiến nhiều em không dám đến lớp học.

Địa phương đã nhiều lần can thiệp nhưng chưa thể giải quyết triệt để tình trạng trên, điều này một phần là do “mối thù hằn” giữa hai thôn đã ăn sâu vào trong máu của họ từ bấy lâu nay.

Hiện chính quyền xã Bình Hải đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các vụ việc liên quan đến các vụ đánh nhau trên nói trên.

Theo Công Bính - Trọng Huy (Dân trí)