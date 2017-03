Mâu thuẫn, 9X đổ xăng đốt cháy ghe của ngư dân

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ án đối với Nguyễn Minh Sang (sinh năm 1994, thường trú ấp An Bình, xã Tân Bình, huyện Càng Long) về tội cố ý hủy hoại tài sản.



Thông tin ban đầu, tối 5-6, tại ấp Tân Tiến (xã Tân An, huyện Càng Long), Sang đã lẻn vào khu vực neo đậu ghe của anh Nguyễn Quang Mẫn (sinh năm 1979, thường trú ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long)). Do bực tức anh Mẫn từ trước, Sang đã đổ xăng đốt chiếc ghe có trọng tải 17 tấn của gia đình anh Mẫn.

Sự việc nhanh chóng được người dân phát hiện. Mọi người đã tri hô cùng nhau dập lửa nhưng không thể khống chế được đám cháy. Chỉ trong chốc lát, chiếc ghe cháy đã bị cháy rụi. Ước tính, tài sản thiệt hại gần 60 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý sự việc.