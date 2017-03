Mâu thuẫn, anh đánh chết em ruột

Ngày 27-6-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã có kết quả khám nghiệm vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người xảy ra ngày 24-6-2013 tại quận Thốt Nốt. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Tú (SN 1988, ngụ quận Thốt Nốt, đang là đối tượng truy nã của Công an quận Thốt Nốt về tội cố ý gây thương tích), bị chết do giập và xung huyết não sau chấn thương sọ não.

Kẻ thủ ác là Nguyễn Thanh Toàn (SN 1986), anh ruột của nạn nhân. Trước đây, khi bị truy nã, do sợ bị bắt nên Tú cùng Toàn trốn lên TP Hồ Chí Minh, ngày 23-6-2013, hai anh em về nhà ăn đám giỗ cha. Trưa 24-6, cả hai tổ chức nhậu tại nhà với bạn. Khi tàn cuộc nhậu, mọi người ra về, Tú nói với Toàn là muốn chém một người tên Quí, Toàn can ngăn nên xảy ra cự cãi. Tức giận do em không nghe lời, Toàn dùng tay đánh Tú, xô vào tủ kính đựng quần áo, rồi đập mạnh người Tú và làm đầu nạn nhân va vào vách tường. Sau đó, Toàn dùng dây nịt có móc bằng khung kim loại đánh nhiều cái vào người Tú. Thấy các con ẩu đả, mẹ của các đối tượng trên báo công an, tạm giữ Toàn. Người dân đưa Tú vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đến chiều 26-6 thì tử vong. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lời khai nhân chứng và các tài liệu thu thập được, đoàn khám nghiệm Công an TP Cần Thơ nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, nên thống nhất giao hồ sơ vụ việc cho Công an quận Thốt Nốt tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo KIỀU CHINH (Cần Thơ Online)