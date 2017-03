Mâu thuẫn bên cốc bia, thợ xây đâm chết người

Sáng 12-5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phú Thắng 29 tuổi, trú xóm 5, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để điều tra về hành vi giết người.

Cuối buổi chiều 11-5, Thắng cùng nhóm bạn thợ xây trên đường đi làm về đã rủ nhau vào quán bia U.H (khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) uống bia giải nhiệt.



Hiện trường nơi xảy ra mâu thuẫn và nghi can Thắng gây án.



Trong lúc cụng ly nhau, Thắng và anh Nguyễn Đức Hòa (40 tuổi, trú xã Nghi Trung) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thắng bỏ cốc bia xuống, chạy về nhà lấy con dao nhọn thường dùng gọt trái cây quay trở lại quán bia trên.

Tại đây, Thắng và anh Hoàn tiếp tục thách thức nhau. Bất ngờ Thắng rút con dao nhọn trong người ra đâm vào người anh Hòa khiến anh gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh Hòa đã tử vong trong đêm.

Sau khi gây án, Thắng buông dao bỏ trốn.

Trong đêm 11-5, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được sự vận động của công an và người thân, Thắng đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Chiều nay (12-5), Thắng bị đưa lên tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra.