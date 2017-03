Mâu thuẫn cá nhân, dùng dao đâm chết anh ruột

Đại tá Nguyễn Chí Sự, Trưởng Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mễ Văn Lan (sinh năm 1991) trú tại thôn Lừa, xã An Châu, Sơn Động về hành vi giết người.