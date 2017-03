Mâu thuẫn chia tài sản, chồng sát hại vợ

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 9-11, Mai Đức Thiện đi nhậu say về rồi xảy ra xô xát với vợ là Lường Thị Lý. Do trước đó vợ chồng đã có mâu thuẫn trong phân chia tài sản và tranh chấp đất rẫy nên Thiện lấy cuốn sổ ghi chép phân chia tài sản mang xuống bếp để đốt. Thấy vậy chị Lý xông vào can ngăn thì bị Thiện đánh và dọa sẽ giết chết nếu tiếp tục can ngăn. Bị đánh và dọa giết, chị Lý chạy ra ngoài sân kêu cứu.

Bực tức, sẵn có hơi men trong người, Thiện xuống bếp lấy một con dao bầu đuổi theo đâm một nhát vào bụng chị Lý. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đến can ngăn đưa chị Lý đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Biết không thể thoát tội, ngày hôm sau Thiện đã đến công an xã đầu thú.