Mâu thuẫn, chồng cầm thanh sắt đánh trọng thương vợ

(PLO)- Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ đối tượng Lê Văn Hiếu (sinh năm 1985, quê tỉnh Nghệ An) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khuya 27-12, Hiếu và vợ mình là chị Lê Thị Thu (sinh năm 1985, quê tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn ở nhà riêng tại khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, thị xã Dĩ An). Trong lúc nóng giận, Hiếu đã dùng thanh sắt (dùng để kéo cửa cuốn) hành hung vợ mình. Đối tượng đã liên tiếp vung thanh sắt, đánh tới tấp vào người chị Thu. Sự việc chỉ dừng lại khi chị Thu kêu cứu và được người dân chạy đến ngăn cản.

Chị Thu đã được người thân nhanh chóng đưa đi bệnh viện để điều trị vết thương. Hiện Công an thị xã Dĩ An tạm giữ tên Hiếu để điều tra, xử lý.



Hồng Trâm