Mâu thuẫn ‘chồng’, dọa thiêu ở cây xăng

Ngày 2-2, Công an quận 3 (TP.HCM) đã bắt giam Trần Thụy Tường Vy (37 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Vy sống như vợ chồng với Trần Quang Thanh (ngụ phường 14, quận 3) nhưng trong quá trình sống chung thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều 28-1, Thanh và Vy vừa đi ra khỏi nhà lại xảy ra cãi nhau. Sau đó, Vy bất ngờ chạy vào cây xăng số 7 nằm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, giật lấy vòi bơm dầu DO bơm lên người rồi dọa tự thiêu. Thấy vậy, ông Nguyễn Duy Hậu là cửa hàng trưởng cây xăng vội chạy đến giật lại vòi bơm, can ngăn và điện thoại báo công an phường.

Công an phường 14, quận 3 đã cử hai cảnh sát anh Trần Bắc Nam cùng anh Võ Thanh Hải và hai bảo vệ dân phố xuống hiện trường. Khi đến nơi, công an thấy Vy và Thanh đang đuổi đánh nhau ở khu vực cây xăng. Anh Nam yêu cầu Vy bỏ cây xuống nhưng Vy không dừng lại mà tấn công anh Nam thì bị anh Nam tước được cây gỗ. Vy tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, rồi xông vào cào cấu khiến anh Nam bị đứt cầu vai, rơi bảng tên… Lúc này tổ công tác phải khống chế Vy đưa về trụ sở.

Địa điểm nơi Vy bơm dầu lên người dọa tự thiêu và chống trả công an. Ảnh: HT

Qua điều tra ban đầu, Vy có hai người con trai đang định cư nước ngoài. Khoảng năm 2013, Vy chung sống như vợ chồng với Thanh, đồng thời sinh một bé trai đến nay được khoảng bảy tháng tuổi nhưng chưa làm giấy khai sinh. Trong quá trình sống chung với Thanh, Vy thường xuyên sử dụng ma túy đá đã bị chính quyền địa phương lập biên bản mời lên làm việc nhiều lần nhưng do Vy có nuôi con nhỏ nên cơ quan chức năng chưa đưa đi cai nghiện. Có lần khi cháu bé mới hơn một tháng tuổi, Vy và Thanh đuổi đánh nhau, Vy bỏ chạy và bỏ con trước cổng UBND phường 13, quận 3. Trước tình cảnh của cháu bé, một cán bộ của UBND phường 13 đã thương cảm nhận cháu về nuôi dưỡng.

Được một thời gian thì cháu bé được giao trả về cho Vy. Ngày 24-12-2014, Vy và Thanh lại xảy ra cãi vã ở nhà Thanh và cháu bé suýt bị mẹ ném rơi từ trên lầu một xuống đất.

Khi nhận được tin báo, UBND phường 14, quận 3 đã cử cán bộ đến lập biên bản, đưa cháu bé đi khám sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thanh Thúy Thành - Phó Chủ tịch UBND phường 14, quận 3, phường đã vận động mẹ ruột Vy đưa cháu ngoại về nuôi, vì xét thấy Vy không có khả năng nuôi con. Tuy nhiên, hoàn cảnh mẹ Vy cũng khó khăn nên hiện nay một nữ cán bộ thuộc UBND phường 13 tiếp tục nuôi dưỡng cháu bé.

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, bà L. (mẹ của Vy) rơi nước mắt cho biết sở dĩ bà không bảo lãnh cho Vy vì thời gian qua Vy đã sử dụng ma túy đến thân tàn ma dại, nhiều lần đòi tự tử. “Tôi rất đau khổ nhưng cho nó về thì nó lại đi lang thang sử dụng ma túy cho đến chết, chẳng thà ở trong tù còn có chỗ ăn chỗ ngủ, thần kinh nó sẽ tỉnh táo để có thể làm lại cuộc đời”.