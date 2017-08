Mâu thuẫn chúc rượu ở đám giỗ, 1 người tử vong

(PLO)- Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Định (55 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.