Mâu thuẫn cờ bạc, rủ "chiến hữu" đi chém người

Trong buổi chiều ngày 13-12-2012 gần 100 đối tượng từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh thuê 6 xe ô tô đến xã Tân Thuận Tây để chuẩn bị thanh toán nhau theo kiểu “xã hội đen” nhưng rất may được lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời (Báo Đồng Tháp số ra ngày 17-12-2012 có đưa tin “Mời làm việc hơn 90 người...”).

Sáng ngày 19-12-2012 qua trao đổi, Thượng tá Lương Văn Tâm - Phó trưởng Công an thành phố Cao Lãnh (TPCL) cho biết, sau khi đấu tranh, sàng lọc 96 đối tượng tham gia, lực lượng Công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong cờ bạc.



3 trong số các xe ô tô chở các đối tượng đánh nhau đang bị Công an TPCL tạm giữ tiếp tục điều tra

Theo Thượng tá Lương Văn Tâm, vụ việc xuất phát từ Nguyễn Văn Bé Hiếu (SN 1984) ngụ ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, TPCL trong những lần chơi đá gà ăn thua bằng tiền với nhóm thanh niên phường 11, thành phố Cao Lãnh. Khi thua, Hiếu chung chi rất sòng phẳng nhưng khi thắng thì đối phương tìm cách quỵt nợ.

Mang uất hận trong lòng, Bé Hiếu nhờ Bùi Hữu Nghĩa (SN 1982) ngụ ấp Tân Chủ nhưng sinh sống và làm việc tại Bình Dương tìm người về “dạy” cho nhóm thanh niên ở phường 11 một trận. Trong ngày 13-12-2012, Nghĩa đã tập hợp 96 “chiến hữu” ở khắp các tỉnh, thành và thuê 6 xe ô tô từ TP.Hồ Chí Minh về TPCL để đánh nhau.

Khoảng 16 giờ ngày 13-12-2012, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân rằng tốp xe của nhóm đối tượng được Bùi Hữu Nghĩa “nhờ cậy” đang có mặt ở TPCL, Công an TPCL nhanh chóng phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp (tổng cộng gần 100 cán bộ chiến sĩ) để ngăn chặn.

Sau khi 6 xe tập hợp ở một quán nhậu thuộc địa bàn giáp ranh xã Mỹ Tân và phường 11, thành phố Cao Lãnh để lên kế hoạch cho “trận chiến”, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lên 5 xe chạy về hướng xã Tân Thuận Tây, một xe chạy theo hướng về TP.Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đón bắt được thực hiện, khi 5 xe chạy đến tổ 5, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây thì bị lực lượng Công an chốt chặn, kiểm tra. Cùng lúc đó, chiếc xe chạy về hướng TP.Hồ Chí Minh cũng bị bắt giữ. Tất cả 96 đối tượng đi trên 6 xe ô tô đều được mời về trụ sở công an làm việc.

Qua xét nghiệm nhanh với que thử, Công an phát hiện 10 đối tượng gồm: Huỳnh Phương Đạt (SN 1987), Trần Nhựt Tân (SN 1982), Võ Thanh Sang (SN 1985), Trần Vũ Khắc Bình (SN 1990), Đỗ Minh Tài (SN 1988) cùng ngụ quận Thủ Đức; Nguyễn Văn Khởi (SN1990) ngụ quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh; Đào Xuân Dương (SN 1993) ngụ Dĩ An, Bình Dương; Ngô Tấn Tài (SN 1986) ngụ huyện Đức Huệ, Long An; Trương Phước Tài (SN 1985) ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang và Cao Hữu Phước (SN 1985) ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh dương tính với ma túy.

Kết quả, qua làm việc có thêm 17 đối tượng thừa nhận tham gia tập hợp lực lượng đánh nhau giúp Bé Hiếu. Các đối tượng còn lại khai nhận chỉ tham gia vì bị lôi kéo. Riêng đối tượng Bùi Hữu Nghĩa do không trực tiếp đi cùng nhóm mà đi riêng lẻ nên khi thấy động y đã nhanh chân tẩu thoát.

Thượng tá Lương Văn Tâm cho biết thêm, khám xét bên trong xe của các đối tượng, thu được một số hung khí như: mỏ lết, tua vít của nhóm đối tượng mới mua để làm hung khí.

Về hình thức xử lý, những đối tượng dương tính với ma túy, công an hoàn tất các thủ tục cho vào cơ sở cai nghiện; 17 đối tượng khai nhận tham gia tập hợp lực lượng để đánh nhau, tùy theo mức độ sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính từ 750 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/người. Hiện những xe ô tô mà các đối tượng thuê đến Cao Lãnh để đánh nhau, công an đang tạm giữ để tiếp tục làm rõ.